Detenido un hombre por recolectar restos humanos y cocinarlos para comer

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Detenido un hombre por recolectar restos humanos y cocinarlos para comer

En Hungría, continúa una investigación sobre un caso que ha conmocionado a la opinión pública. En Budapest, la capital del país, fue detenido un hombre de 30 años sospechoso de recolectar restos humanos.

Según la información, trabajaba como personal de limpieza en un hospital. Se inició una investigación rápida después de que las fuerzas del orden recibieran un aviso de que guardaba partes del cuerpo humano en su lugar de trabajo y en su domicilio.

Al registrar la vivienda del sospechoso, los investigadores se encontraron con una escena horrorosa. Durante el registro se hallaron cráneos, huesos de brazos y piernas, así como un modelo de reconstrucción hecho con piel humana. Algunos huesos estaban guardados en una maleta y en uno de los frascos se encontró un órgano similar a un corazón.

Los especialistas han ordenado una pericia para determinar si dicho órgano pertenece a un ser humano o a un animal.

Durante el interrogatorio, el hombre confirmó haber recolectado partes del cuerpo humano, afirmando que tenía un gran interés por tales materiales anatómicos. Según los datos de la investigación, el sospechoso también admitió haber preparado y consumido alimentos con estos restos en algunas ocasiones.

Las autoridades creen que pudo haber obtenido los restos humanos en su lugar de trabajo y exhumándolos de cementerios abandonados en Hungría y Eslovaquia.

En el marco de la investigación, fueron incautados su equipo informático, dispositivos móviles, medios de almacenamiento y otros aparatos electrónicos. Al mismo tiempo, todos los restos humanos encontrados están siendo sometidos a una autopsia forense.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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