En una época en la que la competencia global entre Estados Unidos y China en los campos de la inteligencia artificial, los microchips y las altas tecnologías alcanza nuevas cotas, Asia Central ve cómo la cuestión de la elección geopolítica y tecnológica se vuelve cada vez más seria para sus Estados. El exministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán, Vladimir Norov en un artículo publicado por la prestigiosa plataforma de análisis internacional española — Atalayar — analizó en profundidad el papel y la posición estratégica de los países de la región en esta lucha.

Según la tesis principal del diplomático, en el contexto de la creciente confrontación tecnológica entre Washington y Pekín, elegir un solo bando no es en absoluto ventajoso desde el punto de vista estratégico y económico para los países de Asia Central, incluido Uzbekistán.

Protección contra la dependencia total: Una red de asociaciones integral

Vladimir Norov subraya que Uzbekistán evalúa correctamente los riesgos de monopolio tecnológico y financiero en su política exterior:

Diversificación de inversiones: Taskent desarrolla sistemáticamente asociaciones sólidas con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur, Japón, Turquía y las monarquías del Golfo, al tiempo que utiliza eficazmente las grandes inversiones e innovaciones de China;

Eliminación de la dependencia: Tal política exterior integral sirve para evitar que la infraestructura digital y la economía del país se vuelvan excesivamente dependientes de una sola potencia o socio extranjero;

Ventaja práctica: Para la región, lo primordial no son los eslóganes políticos abstractos, sino resultados prácticos concretos: proyectos de construcción de centros de datos, expansión de capacidades de cálculo y formación de especialistas nacionales.

La fórmula de la «diplomacia tecnológica equilibrada»

El autor propone el concepto de «diplomacia tecnológica equilibrada y multivectorial» como el camino más óptimo para el desarrollo nacional de Uzbekistán:

Mantener la realidad económica: Taskent debe continuar sus relaciones comerciales, económicas e industriales con la RPC, ya que las tecnologías chinas son esenciales para el Sur Global debido a su asequibilidad y accesibilidad;

Cooperación avanzada con Occidente: Al mismo tiempo, es necesario fortalecer los lazos con Estados Unidos y los países occidentales en el ámbito de las altas tecnologías y la innovación de vanguardia;

Seguridad digital crítica: No confiar los sistemas digitales vitales, la gobernanza pública y la infraestructura de defensa del país al control exclusivo de un solo Estado o corporación extranjera es el criterio fundamental de la seguridad soberana.

No es una elección, sino independencia: El interés nacional ante todo

La conclusión principal del exministro es que hoy en día, plantear a Uzbekistán el dilema binario «¿EE. UU. o China?» es un enfoque erróneo.

La tarea principal de Taskent es utilizar esta lucha en beneficio de la economía nacional y preservar la independencia estratégica y tecnológica del país, sin huir del escenario de competencia entre los gigantes geopolíticos y tecnológicos.