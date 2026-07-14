TSMC, líder absoluto de la industria de semiconductores, planea aumentar significativamente los precios de sus productos. Esta decisión podría provocar un aumento en los costes de producción de smartphones, ordenadores y dispositivos basados en AI en el mercado tecnológico global. Sin embargo, Rapidus, un nuevo actor en el mercado japonés, pretende aprovechar esta situación para captar a los clientes del gigante con precios mucho más competitivos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, TSMC prevé aumentar un 15 % el precio de sus obleas de silicio 3-nm más avanzadas en la segunda mitad de 2026. Se espera que este proceso continúe en 2027 con un incremento adicional del 5 al 10 %. Cabe destacar que la empresa ya advirtió a sus clientes en el cuarto trimestre de 2025 sobre el encarecimiento de los productos fabricados mediante procesos de 4-nm y 5-nm.

Los ambiciosos planes de Japón

Ante la constante subida de precios por parte de TSMC, la empresa japonesa Rapidus entra en escena con una política de precios agresiva. La compañía planea vender obleas basadas en el proceso 2-nm a un precio considerablemente inferior al que ofrece TSMC. Actualmente, Rapidus contempla fijar un precio de entre 3 y 3,5 millones de yenes (aproximadamente entre 18 500 y 21 500 dólares) por oblea.

A modo de comparación, se espera que TSMC cobre alrededor de 30 000 dólares por sus obleas 2-nm. Esto significa que el producto del fabricante japonés sería casi 10 000 dólares más barato que el de su competidor. Tal diferencia podría obligar a las grandes marcas tecnológicas a replantearse su cadena de producción.

Actualmente, Rapidus mantiene negociaciones con más de 60 empresas. Es notable que la mayoría de estos clientes potenciales sean corporaciones internacionales fuera de Japón. La empresa no solo compite por el precio, sino también por el liderazgo tecnológico: se planea lanzar un proceso 1,4-nm aún más avanzado para 2029.

Una nueva fuerza en la industria

Rapidus no es solo una startup, sino una unión de gigantes industriales japoneses. Fundada en 2022, esta empresa cuenta con el respaldo de las siguientes estructuras importantes:

SoftBank

Sony

Toyota

Denso

Kioxia

Mitsubishi UFJ

NEC

NTT

Con sede en el distrito de Chiyoda en Tokio, esta alianza busca restaurar la influencia previa de Japón en el mercado de semiconductores. Si Rapidus cumple sus promesas y suministra chips de calidad a bajo coste, esto afectará seriamente la estrategia de gigantes como Apple, NVIDIA y Qualcomm. Para mercados como el de Uzbekistán, esto podría contribuir a la estabilización futura de los precios de los dispositivos.