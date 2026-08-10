La IA busca nuevos materiales para evitar que los microchips se sobrecalienten

Los chips modernos que ejecutan tareas de IA se calientan tanto que los centros de datos consumen mucha electricidad y necesitan sistemas de refrigeración complejos. Según TechCrunch, los emprendedores vuelven a recurrir a la propia IA para resolver este problema. La startup Discovered Materials anunció sus planes de utilizar agentes de IA para encontrar nuevos materiales y crear circuitos integrados más eficientes. TechCrunch.com informa .

La nueva empresa anunció que cerró una ronda de financiación semilla de 9 millones de dólares liderada por Lightspeed India Partners tras completar con éxito el programa Y Combinator. Peak XV Partners y los conocidos inversores ángeles Paul Graham, Gokul Rajaram y Tariq Shipar también invirtieron en el proyecto. Los fundadores de la compañía, Advayt Sridhar y Akash Ramdas, combinaron sus experiencias: Ramdas obtuvo un doctorado en ciencia de materiales por la Universidad de Stanford, mientras que Sridhar trabajó en agentes en Persona AI y Luma Labs.

Búsqueda de materiales con ayuda de la IA

Los fundadores desarrollaron un flujo de generación de ideas sobre nuevos materiales utilizando modelos de Anthropic en un software especializado. Después ejecutan modelos de física fundamental que han entrenado para comprobar si los materiales candidatos son realmente prometedores. Según Sridhar, mientras Ramdas comprobaba unas 20 hipótesis al día durante su doctorado, hoy estos agentes prueban miles de ideas porque trabajan día y noche en la nube.

Discovered Materials ha presentado cientos de muestras de nuevos materiales, así como la plataforma Material Discovery Bench, diseñada para observar cómo los modelos avanzados realizan esta tarea. Empresas como MatNex, SandboxAQ y CuspAI también han puesto en marcha iniciativas similares, pero Discovered Materials espera triunfar centrándose específicamente en los problemas térmicos de los materiales semiconductores.

Retos y perspectivas de ingeniería

La startup afirma haber descubierto ya varias sustancias nuevas cuyas propiedades coinciden con las de los materiales existentes utilizados por los grandes fabricantes de chips, aunque no revela los detalles. Uno de los principales retos de ingeniería es que, incluso si se encuentra un material capaz de reducir la generación de calor o disiparlo, puede ser muy difícil fabricar un chip con él o sus propiedades eléctricas pueden deteriorarse.

Hemant Moxapatra, socio de Lightspeed, que lideró la ronda de financiación, sostiene que se trata de una especie de rompecabezas basado en jugar con las estructuras atómicas. Un material solo será útil en el mundo real si todas sus propiedades encajan al mismo tiempo. En opinión de Moxapatra, a medida que los modelos mejoren, el negocio de predecir nuevas sustancias se convertirá en un servicio común, pero la ventaja de Discovered Materials reside en la profunda experiencia de sus fundadores y en su capacidad para realizar experimentos con rapidez.