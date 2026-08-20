Samsung aumenta hasta un 15 % el precio de sus semiconductores

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha aumentado hasta un 15 % los precios de fabricación por contrato de sus microchips mediante procesos tecnológicos avanzados. Según Reuters, que cita fuentes propias, las nuevas tarifas se aplican desde julio de este año, lo que refleja importantes cambios en el mercado mundial de semiconductores. Ixbt.com informa de ello.

La mayor subida corresponde a los procesos avanzados de 4 nanómetros (SF4) y 5 nanómetros. Estos servicios se han encarecido entre un 10 % y un 15 % para clientes de Estados Unidos y China. También se registró un aumento de casi el 10 % en el precio del nodo de 8 nanómetros, considerado algo más antiguo.

Demanda y competencia en el mercado

La fuerte subida de precios se debe al rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial y al boom mundial que provocó. La capacidad de TSMC , líder del sector, se saturó en poco tiempo, obligando a los clientes a buscar alternativas. Como resultado, Samsung, que llevaba años teniendo dificultades para competir, pudo imponer por primera vez su política de precios.

Esta situación afectó especialmente a las empresas chinas. Privadas de equipos avanzados debido a las restricciones estadounidenses a la exportación, tienen menos opciones para elegir otras fábricas y se ven obligadas a aceptar condiciones más caras.

Resultados financieros y nuevos socios

Según las previsiones de los analistas, si se mantienen los precios actuales, el negocio de fabricación de chips por contrato de Samsung, que opera principalmente con pérdidas desde 2022, podría empezar a generar beneficios en 2027. La planta SF4 de Pyeongtaek funciona a plena capacidad desde finales de 2025 gracias a los pedidos de Qualcomm y a la producción de chips base para memoria HBM de alta velocidad.

El aumento de la demanda de inteligencia artificial y tecnologías avanzadas ha abierto a Samsung las puertas de grandes clientes. En particular, la empresa ha firmado contratos con gigantes como Tesla, Apple y Broadcom. Al mismo tiempo, las negociaciones de colaboración con Google continúan con intensidad.