La televisión iraní amenaza a ciudades de Ucrania y Polonia con ataques de misiles

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La televisión iraní amenaza a ciudades de Ucrania y Polonia con ataques de misiles

En medio de la creciente tensión entre Washington y Teherán en Oriente Medio, la televisión estatal iraní (IRINN) emitió amenazas militares sin precedentes. En la transmisión, se mostró abiertamente que, en caso de nuevos ataques militares estadounidenses, podrían lanzarse ataques con misiles contra grandes ciudades del continente europeo, específicamente en Ucrania y Polonia, como medida de represalia.

Las imágenes transmitidas mostraron mapas especiales con las trayectorias de vuelo de los misiles, revelando los posibles objetivos.

Objetivos precisos en el mapa: Rzeszów y ciudades ucranianas

Durante el programa en la televisión iraní, expertos y analistas militares destacaron los siguientes puntos:

  • Grandes ciudades ucranianas: Como respuesta a un posible ataque estadounidense a gran escala, Teherán señaló a Kiev, Leópolis y Odesa como objetivos;

  • El principal centro logístico de la OTAN: La ciudad polaca de Rzeszów, considerada el centro principal para la entrega de ayuda militar y humanitaria de la OTAN a Ucrania, fue destacada específicamente en el mapa;

  • Declaración de amenaza abierta: A través del canal se emitieron advertencias severas: «Nuestros misiles pueden llegar a Europa y destruiremos a los imperialistas estadounidenses y a sus aliados».

Raíz del conflicto: Ataques en la isla de Qeshm y presión geopolítica

Estas declaraciones tensas surgieron tras las recientes acciones militares directas entre Estados Unidos e Irán:

  • Eventos en el estrecho de Ormuz: Las fuerzas armadas estadounidenses habían realizado ataques defensivos limitados contra objetivos en la isla iraní de Qeshm, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz;

  • Reacción de Irán: Teherán intenta vincular estos eventos con la alianza de Ucrania con los países occidentales y su simpatía indirecta hacia Israel, trasladando la presión geopolítica hacia Europa.

Reacción oficial: ¿Qué dicen los servicios de inteligencia?

Los círculos oficiales de Ucrania y el Centro de Lucha contra la Desinformación reaccionaron rápidamente ante la situación:

  • Actualmente no existen datos de inteligencia oficiales que confirmen ataques inminentes con misiles por parte de Irán contra ciudades europeas o ucranianas;

  • Las autoridades competentes evalúan estas declaraciones más como una presión informativo-psicológica, aunque subrayaron que las fuerzas de seguridad están monitoreando de cerca la situación y los sistemas de defensa aérea.

IránEstados UnidosEstrecho de OrmuzIsla de QeshmGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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