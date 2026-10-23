Crimen insólito: Un hombre ata a su esposa con cinta adhesiva durante 45 minutos para ver fútbol

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Crimen insólito: Un hombre ata a su esposa con cinta adhesiva durante 45 minutos para ver fútbol

En Richmond, Virginia (EE. UU.), ocurrió un caso inusual y escandaloso de violencia doméstica. Un hombre de 64 años fue arrestado por la policía tras atar a su propia esposa a una silla para que no lo molestara mientras veía un evento deportivo.

El incidente atrajo la atención de los residentes locales y de los medios de comunicación, provocando intensos debates.

45 minutos en el sótano: ¿Cómo ocurrió el incidente?

Según el testimonio de la víctima ante las fuerzas del orden, el incidente tuvo lugar en la residencia familiar:

  • Atada con cinta adhesiva: Terry Ward, de 64 años, sentó a su esposa en una silla, la inmovilizó con cinta adhesiva y la dejó en el sótano de la casa;

  • Tiempo y lesiones: La mujer permaneció inmovilizada y atada durante un periodo de entre 30 y 45 minutos;

  • Pruebas materiales: Los agentes de policía que acudieron al lugar registraron oficialmente enrojecimientos y rozaduras en las muñecas de la víctima, así como restos de cinta adhesiva en su cuerpo.

«Mi único objetivo era ver el fútbol en paz»: La confesión del sospechoso

Terry Ward, tras ser detenido, no negó sus actos, pero su excusa sorprendió incluso a los investigadores:

  • El límite de la pasión deportiva: Durante el interrogatorio, el hombre declaró que quería ver un partido de fútbol americano (NFL) con total tranquilidad, sin ruidos, y que por eso decidió atar a su esposa;

  • Riesgo de sanción penal: Esta excusa no sirvió como justificación ante la ley. Actualmente, Terry Ward enfrenta cargos formales por violencia doméstica y privación ilegal de la libertad.

RichmondTerry WardViolencia domésticaFútbol americanoSucesos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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