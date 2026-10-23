Crimen insólito: Un hombre ata a su esposa con cinta adhesiva durante 45 minutos para ver fútbol

En Richmond, Virginia (EE. UU.), ocurrió un caso inusual y escandaloso de violencia doméstica. Un hombre de 64 años fue arrestado por la policía tras atar a su propia esposa a una silla para que no lo molestara mientras veía un evento deportivo.

El incidente atrajo la atención de los residentes locales y de los medios de comunicación, provocando intensos debates.

45 minutos en el sótano: ¿Cómo ocurrió el incidente?

Según el testimonio de la víctima ante las fuerzas del orden, el incidente tuvo lugar en la residencia familiar:

Atada con cinta adhesiva: Terry Ward, de 64 años, sentó a su esposa en una silla, la inmovilizó con cinta adhesiva y la dejó en el sótano de la casa;

Tiempo y lesiones: La mujer permaneció inmovilizada y atada durante un periodo de entre 30 y 45 minutos;

Pruebas materiales: Los agentes de policía que acudieron al lugar registraron oficialmente enrojecimientos y rozaduras en las muñecas de la víctima, así como restos de cinta adhesiva en su cuerpo.

«Mi único objetivo era ver el fútbol en paz»: La confesión del sospechoso

Terry Ward, tras ser detenido, no negó sus actos, pero su excusa sorprendió incluso a los investigadores: