Los movimientos de un recién nacido en la maternidad despiertan interés en redes sociales (video)

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Los movimientos de un recién nacido en la maternidad despiertan interés en redes sociales (video)

Según informa el medio Ajans.az el video de un recién nacido grabado en la maternidad se ha vuelto viral en las redes sociales. La forma tan tranquila en la que se comporta el bebé ha captado la atención de los usuarios.

En el video se ve al bebé acostado en la mesa de exploración con las manos detrás de la cabeza y las piernas cruzadas. El médico Islam Eldehin se acerca a él con una sonrisa. Luego, utiliza un estetoscopio para revisar el ritmo cardíaco del bebé. Durante todo este tiempo, el pequeño mantiene la calma.

Bajo el video, los usuarios han dejado comentarios humorísticos sobre los movimientos del bebé. Algunos lo compararon con una persona que parece tener prisa por relajarse desde que nació.

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«ZAMIN.UZ» editor

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