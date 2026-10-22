El único primate venenoso del mundo, desaparecido durante casi un siglo, fue redescubierto en Indonesia

En la isla indonesia de Bangka, se ha confirmado la existencia del loris lento de Bangka, un primate raro que había pasado desapercibido para los científicos durante casi un siglo. Este pequeño animal nocturno se encuentra entre las especies en peligro crítico de extinción. La noticia fue reportada por la revista People, basándose en datos de la organización Re:wild.

Los últimos registros científicos sobre esta especie databan de la década de 1930, y los expertos temían que sus representantes en la naturaleza se hubieran extinguido por completo.

Sin embargo, el personal del centro de rescate de animales salvajes "Alobi" en Indonesia descubrió que la población local se encontraba con estos animales con frecuencia. Entre 2015 y 2025, se recibieron informes sobre el hallazgo de loris lentos en patios, jardines, a lo largo de carreteras y cerca de líneas eléctricas. En diez años, se rescataron más de 90 animales, de los cuales 86 fueron liberados en bosques protegidos. Los resultados del estudio se publicaron en la revista científica Spixiana.

El loris lento de Bangka fue descrito por primera vez en 1906 y reconocido como una especie distinta en 2013. Viven en los árboles y pertenecen al grupo de los loris lentos, considerados los únicos primates venenosos del mundo.

Las principales amenazas para la especie son la deforestación, la extracción de estaño, las plantaciones de aceite de palma y el comercio ilegal. Los científicos planean ahora calcular el número exacto de individuos y proteger su hábitat.