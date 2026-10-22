Un método peligroso para llevar a los niños a la escuela en Vietnam

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Un método peligroso para llevar a los niños a la escuela en Vietnam

En el pueblo de Huoi Ha, Vietnam, los padres se ven obligados a cruzar un río peligroso todos los días para que sus hijos puedan ir a la escuela. Colocan a sus hijos en bolsas de plástico y los cargan a través de la fuerte corriente para llegar a la otra orilla.

La situación se vuelve aún más compleja durante la temporada de lluvias. Debido al aumento del nivel del agua y a la fuerte corriente del río, el uso de puentes rudimentarios de bambú se vuelve peligroso. Como resultado, los padres recurren a otros métodos extremadamente arriesgados para que sus hijos lleguen a la escuela.

Esta escena muestra claramente las dificultades que enfrentan las familias que viven en zonas remotas para educar a sus hijos. El simple hecho de ir a la escuela se convierte en una prueba peligrosa para los niños y sus padres.

En tal situación, la construcción de puentes seguros y caminos adecuados es de vital importancia. Después de todo, cada niño debe tener la oportunidad de recibir educación sin poner en riesgo su vida.

VietnamHuoi HaSistema EducativoProblemas De InfraestructuraSeguridad
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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