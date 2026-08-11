Una niña de 10 años se mete al agua para salvar a una ballena

En el estado australiano de Queensland, Scarlett, de 10 años, fue testigo de un hecho inusual y conmovedor en el mar. Mientras se desplazaba en una moto acuática con su madre, Shantell Smith, vio una enorme ballena atrapada en aguas poco profundas. Sin perder tiempo, la niña intentó ayudarla a sobrevivir.

El incidente ocurrió cerca de la isla Fraser antes llamada así y ahora conocida como K’gari. Una enorme ballena jorobada no podía moverse en aquellas aguas poco profundas y cristalinas.

Scarlett se acercó a la ballena y comenzó a echarle agua. De este modo, intentaba evitar que el cuerpo del animal marino se secara. En los videos se ve a la niña, a pocos pasos de la ballena, echándole agua una y otra vez.

Según la madre de Scarlett, Shantell Smith, la ballena emitía un sonido como si les «hablara». Lo más gratificante es que el incidente terminó bien: cuando subió el nivel del agua, la ballena logró liberarse y volvió a nadar hacia mar abierto.

Smith lleva casi 20 años visitando esta zona en moto acuática para observar ballenas. Calificó el suceso como una experiencia muy emotiva. Sobre todo, le produjo un gran alivio saber que la ballena había sobrevivido.

«Sinceramente, este suceso arruinó todo mi hermoso día hasta que supe que la ballena había salido sana y salva. Estaba muy preocupada pensando si podría regresar al mar», afirmó.

La madre y la hija encontraron sola a la ballena. Detuvieron su embarcación junto a ella y mantuvieron su cuerpo lo más húmedo posible mientras esperaban ayuda. Sin embargo, tuvieron que abandonar la zona antes de que llegaran los servicios correspondientes. Después, otra pareja se quedó junto a la ballena y esperó a que subiera la marea.

Después, el nivel del agua aumentó y la ballena logró liberarse. Según los testigos, tenía la boca muy abierta y sus barbas eran claramente visibles.

Un representante del Departamento de Medio Ambiente, Turismo, Ciencia e Innovación de Queensland informó de que los agentes de protección de la fauna recibieron el domingo, poco después de las 09:00, el aviso de que una ballena había quedado atrapada en aguas poco profundas. Poco después de que los especialistas llegaran a Watumba Creek, la ballena se liberó y regresó al mar.

Watumba Creek, situado en la parte occidental de la isla K’gari, es una de las zonas más populares entre los turistas. Cuando sube la marea, el lugar se convierte en un enorme lago de agua salada que se llena de diversos animales marinos.

Así, gracias a la rápida reacción de la pequeña Scarlett y a la ayuda de su madre, una enorme ballena en apuros en aguas poco profundas logró sobrevivir. Lo más alentador es que el animal marino recuperó su libertad.