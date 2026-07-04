Un obrero trabaja con su bebé atado a la espalda y conmueve a Internet

·66·Mundo
Un obrero trabaja con su bebé atado a la espalda y conmueve a Internet

Una imagen de un obrero de la construcción vietnamita trabajando con su hijo atado a la espalda se ha vuelto viral en Internet. En la foto se le ve realizando su trabajo diario por un lado, y por otro esforzándose por no dejar a su bebé sin supervisión.

El obrero perdió a su cónyuge en un accidente. Desde entonces, la responsabilidad de criar al niño y mantener a la familia recae sobre él.

No tenía a nadie que cuidara de su hijo. Tampoco tenía la posibilidad de contratar a alguien para ello. Por eso se vio obligado a llevar a su bebé a la obra de construcción todos los días.

Los usuarios de las redes reaccionaron de distintas maneras ante esta situación. Algunos elogiaron su amor paterno, mientras que otros escribieron que no se puede llevar a un niño a un lugar tan peligroso.

Sin embargo, el obrero no tenía muchas opciones en su situación. No podía dejar a su hijo solo, y si no trabajaba, no podía mantener a su familia. Por eso tuvo que asumir ambas responsabilidades al mismo tiempo.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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