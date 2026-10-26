Regalo insólito para su novia: un joven egipcio fabrica un collar con todos sus dientes

·7·Mundo
Regalo insólito para su novia: un joven egipcio fabrica un collar con todos sus dientes

En las redes sociales circulan fotos de un joven egipcio que se hizo extraer todos sus dientes para fabricar un collar y regalárselo a su novia. El insólito suceso ha provocado intensos debates entre los usuarios de Internet.

Las imágenes difundidas sugieren que el joven entregó el collar hecho de dientes a su pareja. Sin embargo, los detalles completos del caso y la veracidad de la situación mostrada en las fotos aún no han sido confirmados de forma independiente.

Este inusual regalo ha causado diversas reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Algunos han criticado el acto del joven y bromeado sobre la situación, mientras que otros han aplaudido su forma de demostrar su amor.

De esta manera, la noticia sobre el collar hecho de dientes está siendo ampliamente comentada en Internet.

EgiptoRedes SocialesSuceso InsólitoCuriosidadesAmor
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una joven de 17 años vendió a su novio por 14.000 dólares: un caso aterradorUna joven de 17 años vendió a su novio por 14.000 dólares: un caso aterrador22 octubre 11:12La novia cubierta con 52 kg de oro en una boda en Van testifica contra su maridoLa novia cubierta con 52 kg de oro en una boda en Van testifica contra su marido16 septiembre 19:21¿Por qué un buzo le inyecta algo a una estrella de mar?¿Por qué un buzo le inyecta algo a una estrella de mar?10 julio 12:39Científicos descubren un tiburón que camina por el fondo marino (video)Científicos descubren un tiburón que camina por el fondo marino (video)25 agosto 20:52Una joven tailandesa mantiene una relación amorosa con hermanos gemelosUna joven tailandesa mantiene una relación amorosa con hermanos gemelos21 octubre 08:55En Japón, es posible alquilar una abuela por 23 dólares la horaEn Japón, es posible alquilar una abuela por 23 dólares la hora22 octubre 11:30
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol