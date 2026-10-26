Regalo insólito para su novia: un joven egipcio fabrica un collar con todos sus dientes

En las redes sociales circulan fotos de un joven egipcio que se hizo extraer todos sus dientes para fabricar un collar y regalárselo a su novia. El insólito suceso ha provocado intensos debates entre los usuarios de Internet.

Las imágenes difundidas sugieren que el joven entregó el collar hecho de dientes a su pareja. Sin embargo, los detalles completos del caso y la veracidad de la situación mostrada en las fotos aún no han sido confirmados de forma independiente.

Este inusual regalo ha causado diversas reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Algunos han criticado el acto del joven y bromeado sobre la situación, mientras que otros han aplaudido su forma de demostrar su amor.

De esta manera, la noticia sobre el collar hecho de dientes está siendo ampliamente comentada en Internet.