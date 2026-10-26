Accidente ferroviario mayor en Rusia: 20 vagones descarrilan y 7 cisternas se incendian

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Accidente ferroviario mayor en Rusia: 20 vagones descarrilan y 7 cisternas se incendian

Un incidente tecnológico mayor ocurrió durante la noche en la región de Sverdlovsk, Rusia: en el territorio del distrito urbano de Ekaterimburgo, un tren de carga 20 vagones se descarrilaron y, como resultado, 7 cisternas se incendiaron violentamente. El departamento principal del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia (EMERCOM) para la región de Sverdlovsk difundió información oficial al respecto.

Según el servicio de prensa del ferrocarril de Sverdlovsk, no se registraron heridos ni fallecidos tras el incidente. Los rescatistas tomaron medidas de emergencia para evitar que el fuego se extendiera a un área mayor.

Detalles del incidente y emergencia nocturna

La catástrofe ocurrió en una zona abierta entre las estaciones de tren de Reshyoty y Sedelnikovo:

  • Hora y magnitud del incidente: El 26 de octubre de 2026, a las 02:21 hora local, mientras el tren de carga estaba en movimiento, 20 vagones se salieron de las vías y las llamas envolvieron 7 cisternas cargadas con productos derivados del petróleo o sustancias inflamables;

  • 54 vagones llevados a un lugar seguro: Los equipos de rescate y los trabajadores ferroviarios lograron desconectar inmediatamente los vagones en llamas del resto del convoy. Como resultado, 54 vagones intactos y no quemados fueron evacuados a una distancia segura;

  • Se investigan las causas: En este momento, las causas exactas de la catástrofe, el estado de las vías o los factores de fallo técnico están siendo estudiados por expertos y órganos de investigación.

Extinción del incendio: más de 100 rescatistas movilizados

Se desplegaron grandes fuerzas para contener las llamas y evitar la explosión de otras cisternas:

  • Personal y equipo: Para eliminar las consecuencias de la emergencia y extinguir el incendio, un total de 106 empleados así como 31 unidades de equipo especial fueron movilizados;

  • Unidades de EMERCOM: De ellos, 58 son miembros del personal del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, quienes combaten las llamas con la ayuda de 20 vehículos especiales de bomberos;

  • Restablecimiento del tráfico: Los especialistas informaron que, una vez extinguido el incendio por completo, comenzarán los trabajos para levantar los vagones descarrilados y reparar las vías férreas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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