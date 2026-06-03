Comienzan oraciones en Taiwán por entradas de BTS

Los fans de BTS en Taiwán están recurriendo a métodos inusuales para conseguir entradas para el concierto de su grupo favorito. Debido a la altísima demanda, muchos fans han comenzado a acudir a vías espirituales y religiosas más allá de los medios tradicionales.

En concreto, visitan un templo en Taipéi para pedir ayuda a Yue Lao, el dios taoísta del amor y el destino. Los fans llevan ofrendas de color morado, el color distintivo de BTS, junto con mercancía del grupo, planos de asientos del estadio y notas con sus deseos.

Según la antigua creencia, Yue Lao conecta los destinos de las personas mediante un legendario «hilo rojo del destino». Por ello, los fans rezan con la esperanza de ser «conectados» con las entradas para el concierto de BTS programado para noviembre en Kaohsiung.

Este fenómeno ha generado amplios debates en redes sociales; algunos lo ven como una devoción sincera, mientras que otros lo interpretan como una curiosa muestra de lo feroz que es la lucha por las entradas.