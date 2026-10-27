Gigantes chinos cancelan contratos millonarios con Mbappé en un solo día

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Gigantes chinos cancelan contratos millonarios con Mbappé en un solo día

El delantero de la selección nacional de Francia y del Real Madrid Kylian Mbappé ha provocado una crisis geo-comercial inesperada y grave en China tras una reciente entrevista. Al hablar sobre sus memes favoritos en redes sociales, la estrella del fútbol hizo comentarios considerados irónicos e insultantes hacia el pueblo chino y una de las figuras políticas históricas del país.

Esta declaración desató una ola de indignación en las principales redes sociales chinas. Como resultado, dos de las empresas más poderosas del país anunciaron la rescisión de todos sus contratos publicitarios y de embajador con el jugador.

« Tolerancia cero »: La reacción firme y unánime de las marcas

Dos gigantes chinos — el fabricante de bebidas Eastroc Beverage y el magnate de productos lácteos Mengniu Dairy emitieron declaraciones contundentes con pocas horas de diferencia, rompiendo sus lazos con la estrella francesa:

  • La postura oficial de Eastroc Beverage: « A partir de hoy, terminamos toda colaboración con Kylian Mbappé. Nuestra empresa se opone firmemente a cualquier acción que insulte los sentimientos nacionales del pueblo chino y aplica una política de « tolerancia cero » ante tales incidentes »;

  • La solidaridad de Mengniu Dairy: El gigante lácteo, patrocinador desde hace mucho tiempo de grandes eventos deportivos internacionales y estrellas del fútbol, emitió una declaración igualmente firme, subrayando su intransigencia ante comentarios que atentan contra el honor y el orgullo nacional;

  • Cese de campañas publicitarias: Ha comenzado el retiro de la imagen de Mbappé de vallas publicitarias, anuncios televisivos y etiquetas de productos en todo el país.

Sentimiento nacional chino: Pruebas que han puesto de rodillas a marcas occidentales

La opinión pública china es extremadamente sensible y reacciona severamente ante cualquier actitud despectiva hacia la cultura, la historia y los valores nacionales del país:

  • El caso « Miss Finlandia »: A finales de 2025, la ganadora del concurso de belleza, Sara Chafak, fue despojada de su título y obligada a pedir disculpas públicas tras un gesto percibido como racista en China;

  • La lección para los gigantes de la moda y la industria: Anteriormente, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Swatch Group y otros gigantes de la moda y la industria también enfrentaron boicots masivos tras malinterpretar o burlarse de los sentimientos nacionales, obligándolos a revisar su postura con disculpas oficiales;

  • Escala de las pérdidas comerciales: En China, el segundo mercado de consumo más grande del mundo, tal reacción negativa golpea duramente no solo los ingresos publicitarios, sino también el merchandising del club y la imagen deportiva global.

Detalles del conflicto entre Kylian Mbappé y el mercado chino

Categoría

Detalles de la declaración y la situación

Causa principal

Comentarios irónicos sobre una figura histórica y el pueblo chino durante una entrevista sobre memes

Empresas que rompieron el contrato

Eastroc Beverage (bebidas energéticas) y Mengniu Dairy (productos lácteos)

Principio de las empresas

Política de « tolerancia cero » ante ofensas a los sentimientos nacionales

Reacción social

Protestas masivas y llamados al boicot en Weibo y redes sociales chinas

Precedentes similares

Sara Chafak (despojada de su título), Dolce & Gabbana, Christian Dior

Consecuencias probables

Cancelación de contratos publicitarios millonarios en China

Kylian MbappéEastroc BeverageMengniu DairyChinaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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