Como un dinosaurio real: ¡un robot creado en China impresiona! (video)

En China se están desarrollando robots ultrarrealistas que recuerdan a los dinosaurios reales por su apariencia y movimientos. Sus movimientos naturales, como el parpadeo y el giro de cabeza, dan a los espectadores la impresión de que las criaturas antiguas han cobrado vida.

En 2025, la empresa china Dobot presentó un modelo de robot similar al Sinosauropteryx, un dinosaurio con plumas que vivió hace unos 130 millones de años. Según la empresa, el dispositivo puede caminar, moverse como si respirara, emitir sonidos graves e interactuar con las personas a su alrededor.

La creación de estos robots utiliza tecnologías de control de movimiento, detección del entorno e inteligencia artificial. Algunos modelos pueden detectar la proximidad de las personas, girar la cabeza o cambiar de postura, lo que los diferencia de los juguetes mecánicos comunes.

Los expertos ven potencial para utilizar estos desarrollos en museos, parques temáticos y centros educativos. A través de los robots, niños y adultos pueden conocer la apariencia estimada de las criaturas antiguas y datos científicos sobre ellas de una forma más interesante.

Sin embargo, esto no significa que los dinosaurios hayan sido resucitados. Son dispositivos mecánicos creados con ingeniería moderna y robótica.