Las garantías estadounidenses se debilitan — Francia expande su misión nuclear por toda Europa

·6·Mundo
Las garantías estadounidenses se debilitan — Francia expande su misión nuclear por toda Europa

Ante el debilitamiento de la confianza en las garantías de seguridad global de Estados Unidos, se están produciendo cambios estratégicos históricos en la arquitectura de defensa del continente europeo. Según el prestigioso The Wall Street Journal , Francia ha comenzado a ampliar drásticamente el papel de liderazgo de París en el sistema de protección de Europa contra las amenazas nucleares.

Como parte de este plan, se prevé el despliegue gradual de aviones de combate polivalentes Dassault Rafale , adaptados para transportar armas nucleares, en el territorio de 10 países estratégicamente importantes del continente. Este paso lleva la presencia militar francesa en Europa a una nueva etapa geopolítica.

Mapa del escudo nuclear: ¿dónde se basarán los Rafale?

Según la información publicada, la aviación nuclear francesa se transformará en una red que cubrirá completamente las diversas regiones de Europa:

  • Núcleo de Europa Occidental: Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Bélgica;

  • Flanco norte y escandinavo: Dinamarca, Noruega, Suecia y bases en Finlandia cercanas a las fronteras rusas;

  • Dirección este y sur: Polonia, el puesto de avanzada oriental de la OTAN, y Grecia, que refuerza el flanco sur.

Tal despliegue servirá para crear un sistema de disuasión nuclear rápido en todo el continente europeo, desde el Polo Norte hasta el mar Mediterráneo.

Principales ventajas de los cazas Dassault Rafale

Estos aviones estratégicos franceses destacan por sus capacidades tecnológicas avanzadas y su eficacia militar:

  • Capacidad nuclear: El avión es capaz de transportar misiles de crucero con cabezas nucleares especiales y entregarlos con alta precisión;

  • Alta maniobrabilidad: Capacidad para maniobrar rápidamente en combate aéreo y romper fácilmente las líneas de defensa aérea del adversario;

  • Sistemas modernos de guerra electrónica: El avión está equipado con complejos de protección avanzados que engañan a los radares y medios electrónicos del enemigo, asegurando su propia defensa;

  • Universalidad: Posibilidad de realizar simultáneamente la destrucción de objetivos aéreos, ataques a objetivos estratégicos en tierra y operaciones navales.

Seguridad europea y el nuevo estatus de Francia

Indicadores y criterios

Detalles militares y estratégicos

Fuente del evento

The Wall Street Journal análisis

Razón principal

Disminución de la confianza en las garantías de seguridad de EE. UU.

Medio militar principal

Dassault Rafale (Fuerza Aérea Francesa)

Características principales

Arma nuclear, alta maniobrabilidad, sistemas de guerra electrónica, universalidad

10 países cubiertos

Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Grecia, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca

Objetivo geopolítico

«Una mayor presencia francesa en Europa» y la creación de una defensa continental independiente

FranciaDassault RafaleOTANSeguridad europeaGeopolítica
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Terremoto político en Alemania: Trump critica las «desastrosas leyes migratorias» de BerlínTerremoto político en Alemania: Trump critica las «desastrosas leyes migratorias» de Berlín9 septiembre 11:59«Kim Jong-un es mi amigo»: Trump responde a una pregunta sobre el arma nuclear en Corea del Norte e Irán«Kim Jong-un es mi amigo»: Trump responde a una pregunta sobre el arma nuclear en Corea del Norte e Irán30 septiembre 12:10El presidente iraní Masoud Pezeshkian lanza un duro golpe a la hipocresía internacional (video)El presidente iraní Masoud Pezeshkian lanza un duro golpe a la hipocresía internacional (video)24 septiembre 17:48Estados Unidos realizó una prueba de vuelo de la nueva ojiva termonuclear W93Estados Unidos realizó una prueba de vuelo de la nueva ojiva termonuclear W9323 septiembre 12:57Bombardero y caza furtivo en acción: ¿qué señal envió China?Bombardero y caza furtivo en acción: ¿qué señal envió China?4 agosto 19:35Elon Musk advierte sobre el escenario más peligroso de la inteligencia artificial (video)Elon Musk advierte sobre el escenario más peligroso de la inteligencia artificial (video)16 septiembre 09:43
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos