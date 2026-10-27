«Aquí algo no está bien»: El tío de Lamine Yamal, furioso con los resultados del Balón de Oro

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«Aquí algo no está bien»: El tío de Lamine Yamal, furioso con los resultados del Balón de Oro

El galardón individual más prestigioso del fútbol mundial, el «Balón de Oro 2026» sigue generando intensos debates en la comunidad futbolística. El tercer puesto obtenido por Lamine Yamal, la estrella de 19 años del FC Barcelona y de la selección española, fue recibido con gran indignación por su familia y allegados.

En una entrevista, Abdul, el tío del jugador, expresó su profunda frustración con los resultados de la votación, destacando que su sobrino fue privado de un premio merecido a pesar de haber tenido una temporada histórica.

«Algo no está bien»: Las acusaciones francas y audaces de Abdul

El tío de Lamine Yamal expresó serias dudas sobre el sistema de entrega de premios y la decisión del jurado:

  • Logros históricos sin trofeo: «Lamine ganó la Liga, la Supercopa de España y el Mundial con la selección en una sola temporada. ¿Pero eso no fue suficiente para el Balón de Oro?», cuestionó Abdul;

  • Crítica a los candidatos: «No sé exactamente qué pasa, pero aquí algo no está bien. Jugadores que prácticamente no ganaron nada durante la temporada también fueron candidatos al premio principal. No diré nombres, pero todo el mundo lo está viendo»;

  • El número 1 del mundo: «Lamine sigue siendo el mejor jugador del mundo. Hoy en día, no hay ningún jugador que alcance su nivel individual y su calidad en el campo», afirmó.

El podio del «Balón de Oro 2026»: Cifras y diferencias de trofeos

Recordemos que el Balón de Oro 2026 fue otorgado por primera vez en su carrera al delantero de la selección de Inglaterra y del Bayern Múnich, Harry Kane:

  • Harry Kane (1er puesto): Recibió la mayor cantidad de votos del jurado tras marcar más de 70 goles entre club y selección, rompiendo todos los récords;

  • Kylian Mbappé (2do puesto): El delantero francés ocupó el segundo lugar gracias a su productividad personal en el Mundial y en su club;

  • Lamine Yamal (3er puesto): A pesar de superar a todos sus competidores en trofeos colectivos (Mundial, Liga, Supercopa), completó el podio en la votación final.

Los logros de Lamine Yamal y el podio del «Balón de Oro»

Puesto / Candidato

Equipo

Trofeos ganados en la temporada

Resultado

1. Harry Kane

Bayern Múnich / Inglaterra

Bundesliga, máximo goleador de la temporada

Ganador del Balón de Oro

2. Kylian Mbappé

Real Madrid / Francia

Subcampeón de Liga, finalista de la Champions

2do puesto

3. Lamine Yamal

FC Barcelona / España

Campeón del Mundo, Liga, Supercopa de España

3er puesto (Ganador del Trofeo Kopa)

La reacción de Abdul

El tío de Yamal

«El resultado es injusto, Lamine es inigualable en el mundo»

Balón de Oro 2026Lamine YamalHarry KaneFC BarcelonaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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