En EE. UU., un cirujano opera a un paciente a 56 kilómetros de distancia mediante un robot

En Estados Unidos se llevó a cabo una operación inusual que demuestra el potencial de las nuevas tecnologías médicas. Un cirujano, ubicado a 56 kilómetros del paciente, operó con éxito a una persona con cáncer utilizando un sistema robótico. ABC News informó sobre el suceso.

El hecho ocurrió en Florida. El paciente de 66 años se encontraba en el hospital AdventHealth de Minneola. El cirujano Vipul Patel dirigió la operación desde el centro médico AdventHealth Celebration, situado a unos 56 kilómetros de distancia.

A través del sistema de cirugía robótica, manipuló instrumentos especiales de forma remota y realizó la extirpación de la próstata del paciente. Asimismo, durante la intervención, otro cirujano cualificado estuvo presente junto al paciente.

La operación concluyó con éxito y el estado del paciente se estabilizó.

El cirujano Vipul Patel señaló que tales tecnologías podrían, en el futuro, aumentar el acceso a servicios quirúrgicos complejos para las personas que viven lejos de los grandes centros médicos.

Según los expertos, la cirugía robótica remota podría abrir nuevas puertas en el campo de la medicina.