Fiebre por el papel higiénico en el Reino Unido tras una advertencia del gobierno

En el Reino Unido, ha comenzado una compra de pánico entre la población tras las recomendaciones del gobierno sobre la preparación ante emergencias. Los ciudadanos se han abalanzado sobre las tiendas para abastecerse de papel higiénico, conservas, agua potable y otros artículos esenciales. Así lo informó The Independent.

El gobierno ha aconsejado a la población estar preparada para posibles emergencias, cortes de electricidad y suministro de agua. En particular, se ha indicado que cada hogar debe tener reservas para al menos tres días de alimentos, agua potable, dinero en efectivo y artículos de primera necesidad.

Este llamamiento ha provocado una situación que recuerda al periodo de la pandemia. La demanda de ciertos productos en las tiendas ha aumentado drásticamente, agotando algunas existencias.

Las ventas se disparan en las tiendas

Según la empresa Cheeky Panda, fabricante de papel higiénico de bambú, las ventas han aumentado un 43 % en comparación con el mismo periodo de 2025. La cofundadora, Julie Chen, aprobó que la gente haga pequeñas reservas, pero instó a no comprar en exceso para evitar vaciar las estanterías.

La empresa Serious Tissues también ha registrado un aumento del 36 % en su volumen de ventas en los últimos cinco días.

Asimismo, la cadena de tiendas B&M ha visto aumentar las ventas de papel higiénico en un 19 %. En las tiendas Maplin, las ventas de linternas han subido un 284 %, las de radios un 92 % y las de baterías externas (powerbanks) un 106 %.

En la plataforma de venta online Ocado, el agua potable Volvic y Highland Spring, así como las sopas Heinz, se han agotado en algunos momentos.

El ministro de Defensa, Wes Streeting, valoró positivamente que la población se prepare para las emergencias. Destacó que tener reservas de comida, linternas y otros artículos esenciales en casa puede ser útil en caso de cortes de luz o inundaciones.

¿Qué recomienda el gobierno para una reserva de tres días?

Según las recomendaciones oficiales, es aconsejable que cada hogar disponga de los siguientes artículos:

Agua potable: 3 litros por persona al día, para una reserva de tres días.

Alimentos: conservas que no requieran cocción, frutas y verduras, además de un abrelatas.

Artículos de higiene: antiséptico, toallitas húmedas y otros artículos necesarios.

Iluminación: linterna, pilas de repuesto, ropa de abrigo y mantas.

Medios de comunicación: batería externa para el teléfono y radio a pilas.

Botiquín de primeros auxilios: vendas, esparadrapo, termómetro, desinfectantes y medicamentos esenciales.

Productos para niños: pañales y comida preparada para bebés.

Documentos importantes: copias de documentos de identidad, dinero en efectivo y números de teléfono útiles.

El gobierno subraya que esta preparación no es para asustar a la población, sino para garantizar la seguridad de las personas en situaciones imprevistas y ayudarles a superar las dificultades iniciales de forma independiente.