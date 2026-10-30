El viaje de ensueño se convierte en tragedia: pasajeros que gastaron millones son abandonados

La vida de cientos de personas que soñaban con pasar el resto de sus días con tranquilidad en el océano se hizo añicos en un instante. «MV Odyssey» casi 200 pasajeros del lujoso crucero fueron desembarcados repentinamente en las costas de Camboya.

La operadora estadounidense «Villa Vie Residences» anunció oficialmente la cancelación del viaje debido al aumento drástico de los precios del combustible y a la incapacidad de cubrir los gastos excesivos. Como resultado, los turistas que vendieron todo lo que tenían para un viaje de por vida quedaron sin hogar y desamparados en un país extranjero.

Solo 7 horas para empacar: el trágico destino de los ancianos

Los pasajeros que llegaron al puerto de Sihanoukville fueron informados de la situación y recibieron un ultimátum urgente:

Expulsión inmediata: A los que estaban a bordo se les dio solo 7 horas para recoger sus pertenencias y abandonar el barco;

Viviendas vendidas: Lo más triste del suceso es que la mayoría de los pasajeros son jubilados de edad avanzada que vendieron sus casas, coches y todas sus posesiones para comprar camarotes en el crucero;

Vidas abandonadas en la calle: Sin un hogar al que regresar ni fondos adicionales, estos ancianos quedaron prácticamente en la calle en una ciudad extranjera.

Pérdidas millonarias y confianza traicionada

Algunos turistas, que partieron con el concepto de un crucero de por vida, habían invertido todos sus ahorros en este proyecto:

Randy y Kit Cassingham: La pareja de viajeros gastó cerca de 1 millón de dólares en el viaje y las comodidades;

Carol Larson (69 años, EE. UU.): pagó 120 mil dólares por el derecho a vivir permanentemente en el barco y realizaba pagos mensuales adicionales;

Francis Parouazen (Australia): planeaba vivir a bordo de este crucero durante al menos 15 años y había vinculado toda su vida a este barco.

La empresa se declaró en quiebra: ¿qué pasará ahora?

El director de «Villa Vie Residences», Mikael Petterson, señaló que los gastos mensuales de la empresa aumentaron drásticamente de 400 mil dólares a 2 millones de dólares:

Quiebra en EE. UU.: El operador informó que, debido a la crisis financiera, iniciará un proceso de quiebra bajo la legislación estadounidense;

El misterioso destino del barco: Estaba previsto que el crucero repostara combustible y saliera del puerto de Sihanoukville el 31 de octubre, pero su próximo destino es desconocido;

Indemnización en duda: ¿Se devolverá el dinero pagado por los pasajeros o podrán volver a sus camarotes? Por ahora, no se ha dado ninguna garantía clara.

El trágico destino de cientos de personas que confiaron toda su vida a un solo camarote de barco se está convirtiendo hoy en uno de los mayores escándalos de la industria mundial de cruceros y turismo.