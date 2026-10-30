El viaje de ensueño se convierte en tragedia: pasajeros que gastaron millones son abandonados

·0·Mundo
El viaje de ensueño se convierte en tragedia: pasajeros que gastaron millones son abandonados

La vida de cientos de personas que soñaban con pasar el resto de sus días con tranquilidad en el océano se hizo añicos en un instante. «MV Odyssey» casi 200 pasajeros del lujoso crucero fueron desembarcados repentinamente en las costas de Camboya.

La operadora estadounidense «Villa Vie Residences» anunció oficialmente la cancelación del viaje debido al aumento drástico de los precios del combustible y a la incapacidad de cubrir los gastos excesivos. Como resultado, los turistas que vendieron todo lo que tenían para un viaje de por vida quedaron sin hogar y desamparados en un país extranjero.

Solo 7 horas para empacar: el trágico destino de los ancianos

Los pasajeros que llegaron al puerto de Sihanoukville fueron informados de la situación y recibieron un ultimátum urgente:

  • Expulsión inmediata: A los que estaban a bordo se les dio solo 7 horas para recoger sus pertenencias y abandonar el barco;

  • Viviendas vendidas: Lo más triste del suceso es que la mayoría de los pasajeros son jubilados de edad avanzada que vendieron sus casas, coches y todas sus posesiones para comprar camarotes en el crucero;

  • Vidas abandonadas en la calle: Sin un hogar al que regresar ni fondos adicionales, estos ancianos quedaron prácticamente en la calle en una ciudad extranjera.

Pérdidas millonarias y confianza traicionada

Algunos turistas, que partieron con el concepto de un crucero de por vida, habían invertido todos sus ahorros en este proyecto:

  • Randy y Kit Cassingham: La pareja de viajeros gastó cerca de 1 millón de dólares en el viaje y las comodidades;

  • Carol Larson (69 años, EE. UU.): pagó 120 mil dólares por el derecho a vivir permanentemente en el barco y realizaba pagos mensuales adicionales;

  • Francis Parouazen (Australia): planeaba vivir a bordo de este crucero durante al menos 15 años y había vinculado toda su vida a este barco.

La empresa se declaró en quiebra: ¿qué pasará ahora?

El director de «Villa Vie Residences», Mikael Petterson, señaló que los gastos mensuales de la empresa aumentaron drásticamente de 400 mil dólares a 2 millones de dólares:

  • Quiebra en EE. UU.: El operador informó que, debido a la crisis financiera, iniciará un proceso de quiebra bajo la legislación estadounidense;

  • El misterioso destino del barco: Estaba previsto que el crucero repostara combustible y saliera del puerto de Sihanoukville el 31 de octubre, pero su próximo destino es desconocido;

  • Indemnización en duda: ¿Se devolverá el dinero pagado por los pasajeros o podrán volver a sus camarotes? Por ahora, no se ha dado ninguna garantía clara.

El trágico destino de cientos de personas que confiaron toda su vida a un solo camarote de barco se está convirtiendo hoy en uno de los mayores escándalos de la industria mundial de cruceros y turismo.

MV OdysseyVilla Vie ResidencesSihanoukvilleCruceroBarco
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El ministro Fazal Shakur Khan secuestrado por un grupo armado en Pakistán (video)El ministro Fazal Shakur Khan secuestrado por un grupo armado en Pakistán (video)23 septiembre 22:03Tragedia sangrienta en FlyDubai: un piloto intentó estrellar el avión (video)Tragedia sangrienta en FlyDubai: un piloto intentó estrellar el avión (video)30 septiembre 15:13Hasta 2 700 $ por contar pingüinos: se abren empleos insólitos en la AntártidaHasta 2 700 $ por contar pingüinos: se abren empleos insólitos en la Antártida23 octubre 19:15Un hombre chino estafado con una suscripción de gimnasio de 300 añosUn hombre chino estafado con una suscripción de gimnasio de 300 años22 octubre 22:48Víctima de un amor virtual: hombre de 49 años vende todo por una «chica» creada por IA y es estafadoVíctima de un amor virtual: hombre de 49 años vende todo por una «chica» creada por IA y es estafado20 octubre 11:42«¡Pecado sobre la mesa de comedor!»: ¿Cómo un monje en Tailandia robó 2,8 millones de dólares en donaciones?«¡Pecado sobre la mesa de comedor!»: ¿Cómo un monje en Tailandia robó 2,8 millones de dólares en donaciones?12 septiembre 09:30
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Un falso profeta ghanés construye arcas para salvar a la humanidad
Un falso profeta ghanés construye arcas para salvar a la humanidad