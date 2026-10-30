Oficial: Bahodir Ahmedov vuelve a ser el seleccionador nacional de fútbol sala de Uzbekistán

Se ha nombrado un nuevo seleccionador para la selección nacional de fútbol sala de Uzbekistán. Tras la decisión del comité ejecutivo de la Federación de Fútbol Sala de Uzbekistán, la dirección del equipo ha sido confiada a un especialista local experimentado: Bahodir Ahmedov.

Tras la salida del español José María Méndez por motivos de salud, la federación evaluó varias candidaturas locales y extranjeras. Finalmente, se aprobó por unanimidad la candidatura de Ahmedov, quien conoce a la perfección el fútbol sala uzbeko y cuenta con una gran experiencia en el ámbito internacional.

Duración del contrato y objetivos principales

Según la información facilitada por el servicio de prensa de la federación, la colaboración incluye planes estratégicos a largo plazo:

Acuerdo hasta 2028: Se ha alcanzado un acuerdo oficial para que Bahodir Ahmedov dirija a la selección nacional de Uzbekistán hasta la conclusión de la Copa Asiática 2028 ;

Presentación oficial: La fecha y el lugar de la ceremonia de presentación oficial del nuevo seleccionador ante los medios de comunicación y la comunidad deportiva se anunciarán en los próximos días.

De jugador a campeón: el camino recorrido

Nacido el 9 de septiembre de 1976 en la ciudad de Chirchiq, región de Taskent, Bahodir Ahmedov es uno de los especialistas que sentó las bases del fútbol sala nacional:

Victorias en la cancha: En los años en que el fútbol sala llegó al país, jugó en los clubes de Chirchiq «Splav», «Elektrokimyosanoat» y «Soliqchi». Posteriormente, ganó el campeonato nacional con los equipos «Yunusobod» DJQA, «Ardus» y «Stroitel Zarafshon»;

Logros en clubes: En su carrera como entrenador, llevó al club «Maksam-Chirchiq» a los puestos de honor y logró el campeonato de Uzbekistán con el equipo «Jizzax-Kenteks».

Experiencia histórica en la selección: Copa del Mundo y premios asiáticos

Ahmedov ya ha logrado resultados brillantes al frente de la selección nacional:

Medallas en la Copa Asiática: Bajo su mando, la selección de Uzbekistán ha ganado dos veces la medalla de bronce en el campeonato continental;

Play-offs del Mundial: En la Copa Mundial de fútbol sala de 2021 celebrada en Lituania, los pupilos de Ahmedov superaron con éxito la fase de grupos y jugaron la fase de play-offs (octavos de final).

Con una gran reputación en las arenas asiáticas y mundiales, la selección nacional de fútbol sala, bajo el liderazgo de Bahodir Ahmedov, se encamina ahora hacia la preparación para el campeonato continental de 2028 y nuevas victorias.