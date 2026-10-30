Oficial: Bahodir Ahmedov vuelve a ser el seleccionador nacional de fútbol sala de Uzbekistán

·10·Deportes
Oficial: Bahodir Ahmedov vuelve a ser el seleccionador nacional de fútbol sala de Uzbekistán

Se ha nombrado un nuevo seleccionador para la selección nacional de fútbol sala de Uzbekistán. Tras la decisión del comité ejecutivo de la Federación de Fútbol Sala de Uzbekistán, la dirección del equipo ha sido confiada a un especialista local experimentado: Bahodir Ahmedov.

Tras la salida del español José María Méndez por motivos de salud, la federación evaluó varias candidaturas locales y extranjeras. Finalmente, se aprobó por unanimidad la candidatura de Ahmedov, quien conoce a la perfección el fútbol sala uzbeko y cuenta con una gran experiencia en el ámbito internacional.

Duración del contrato y objetivos principales

Según la información facilitada por el servicio de prensa de la federación, la colaboración incluye planes estratégicos a largo plazo:

  • Acuerdo hasta 2028: Se ha alcanzado un acuerdo oficial para que Bahodir Ahmedov dirija a la selección nacional de Uzbekistán hasta la conclusión de la Copa Asiática 2028 ;

  • Presentación oficial: La fecha y el lugar de la ceremonia de presentación oficial del nuevo seleccionador ante los medios de comunicación y la comunidad deportiva se anunciarán en los próximos días.

De jugador a campeón: el camino recorrido

Nacido el 9 de septiembre de 1976 en la ciudad de Chirchiq, región de Taskent, Bahodir Ahmedov es uno de los especialistas que sentó las bases del fútbol sala nacional:

  • Victorias en la cancha: En los años en que el fútbol sala llegó al país, jugó en los clubes de Chirchiq «Splav», «Elektrokimyosanoat» y «Soliqchi». Posteriormente, ganó el campeonato nacional con los equipos «Yunusobod» DJQA, «Ardus» y «Stroitel Zarafshon»;

  • Logros en clubes: En su carrera como entrenador, llevó al club «Maksam-Chirchiq» a los puestos de honor y logró el campeonato de Uzbekistán con el equipo «Jizzax-Kenteks».

Experiencia histórica en la selección: Copa del Mundo y premios asiáticos

Ahmedov ya ha logrado resultados brillantes al frente de la selección nacional:

  • Medallas en la Copa Asiática: Bajo su mando, la selección de Uzbekistán ha ganado dos veces la medalla de bronce en el campeonato continental;

  • Play-offs del Mundial: En la Copa Mundial de fútbol sala de 2021 celebrada en Lituania, los pupilos de Ahmedov superaron con éxito la fase de grupos y jugaron la fase de play-offs (octavos de final).

Con una gran reputación en las arenas asiáticas y mundiales, la selección nacional de fútbol sala, bajo el liderazgo de Bahodir Ahmedov, se encamina ahora hacia la preparación para el campeonato continental de 2028 y nuevas victorias.

Bahodir AhmedovSelección nacional de fútbol sala de UzbekistánFederación de Fútbol Sala de UzbekistánFútbol salaUzbekistán
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La selección nacional de fútbol sala de Uzbekistán derrota a Hungría a domicilioLa selección nacional de fútbol sala de Uzbekistán derrota a Hungría a domicilio18 septiembre 05:37La selección de futsal de Uzbekistán cae ante los Países Bajos en un partido lleno de golesLa selección de futsal de Uzbekistán cae ante los Países Bajos en un partido lleno de goles22 septiembre 21:29Gran revuelo en el boxeo uzbeko: Bakhodir Jalolov supera a Fury y Wilder en el ranking de la IBFGran revuelo en el boxeo uzbeko: Bakhodir Jalolov supera a Fury y Wilder en el ranking de la IBF10 septiembre 07:09Anunciada la pelea entre el campeón de la IBF Hrgović y Sánchez: ¿Cuándo es el turno de Jalolov?Anunciada la pelea entre el campeón de la IBF Hrgović y Sánchez: ¿Cuándo es el turno de Jalolov?22 septiembre 18:01Leyendas mundiales en Taskent: detalles de la Supercopa de Uzbekistán de fútbol salaLeyendas mundiales en Taskent: detalles de la Supercopa de Uzbekistán de fútbol sala21 agosto 17:42Islom Ahmedov se convierte en entrenador principal de AndijonIslom Ahmedov se convierte en entrenador principal de Andijon19 mayo 17:01
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester