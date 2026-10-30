¿Cómo un niño indio de 6 años se convirtió en propietario de una lujosa Toyota Fortuner?

Un verdadero milagro ocurrió en el estado de Madhya Pradesh, India. Un niño de 6 años ganó en la lotería un vehículo valorado en 5 millones de rupias (aproximadamente 52 000 dólares estadounidenses), convirtiéndose en el afortunado dueño de una Toyota Fortuner moderna y lujosa.

La noticia fue difundida por el prestigioso canal de televisión indio «NDTV». Para esta familia, que soñaba con comprar un coche personal desde hace dos años, este regalo inesperado se convirtió en una verdadera celebración.

La elección afortunada de la abuela y una felicidad esperada durante un año

Esta victoria, que llenó de alegría a la familia, tiene una historia particular:

Un boleto comprado hace un año: La abuela del niño compró un boleto de lotería hace un año durante el festival tradicional de Garba y lo registró deliberadamente a nombre de su nieto;

El sueño de la familia: La familia soñaba desde hace mucho tiempo con tener su propio automóvil, pero sus posibilidades financieras no se lo permitían;

Aclamaciones de los vecinos y festejos: La noticia del premio causó un gran revuelo en todo el distrito. Los vecinos recibieron el nuevo vehículo y al pequeño ganador en la calle con flores, canciones nacionales y sonidos de tambores.

Toyota Fortuner: ¿Qué capacidades tiene el coche que ganó el niño?

La Toyota Fortuner ganada a nombre del niño es un SUV premium de siete plazas de tamaño completo, reconocido en el mercado mundial por su durabilidad y potencia:

Alta capacidad y potencia: El vehículo está equipado con un sistema de tracción total 4x4, una gran distancia al suelo y varios modos de conducción para terrenos difíciles. Cuenta con un motor de gasolina de 2,7 litros o un potente motor diésel de 2,8 litros;

Confort premium: El habitáculo cuenta con asientos de cuero de alta calidad, una moderna pantalla multimedia táctil de 8 pulgadas y un cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes;

Cúspide de la seguridad: El coche está equipado con cámaras de 360 grados para un control total del entorno y el sistema de seguridad inteligente Toyota Safety Sense que garantiza una protección activa.

Un simple boleto comprado a nombre de un niño pequeño convirtió el sueño de muchos años de la familia en realidad, brindándoles una alegría inolvidable y un vehículo valioso.