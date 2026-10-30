Polémica en Kazajistán tras el uso de un paño con el escudo del FC Barcelona para limpiar el suelo (vídeo)

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Polémica en Kazajistán tras el uso de un paño con el escudo del FC Barcelona para limpiar el suelo (vídeo)

Un vídeo que muestra cómo se limpia el suelo con un paño que lleva el escudo del club de fútbol «Barcelona» en Astaná, la capital de Kazajistán, se ha difundido ampliamente en las redes sociales. El incidente ha provocado diversas discusiones entre los aficionados al fútbol.

El suceso ocurrió en el complejo deportivo «Barys Arena» tras las competiciones del campeonato mundial de lucha. En el vídeo, se ve a una trabajadora de limpieza limpiando la alfombra de lucha con un paño que lleva el logo del club español «Barcelona».

Algunos aficionados han calificado esto como una falta de respeto hacia el club y sus símbolos. Otros han reaccionado con humor ante la situación. Incluso los seguidores del «Real Madrid», eterno rival del «Barcelona», se han unido al debate para bromear sobre el club.

Por el momento, se desconoce cómo llegó el paño a manos de la mujer y si reconocía el emblema del club. Asimismo, los organizadores no han emitido ningún comentario oficial sobre el incidente.

Cabe recordar que el campeonato mundial de lucha se celebra en la ciudad de Astaná del 24 de octubre al 1 de noviembre.

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