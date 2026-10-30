Rostros ensangrentados y ropa desgarrada: detalles de la pelea en el Parlamento armenio (video)

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Rostros ensangrentados y ropa desgarrada: detalles de la pelea en el Parlamento armenio (video)

En la Asamblea Nacional de Armenia, un debate político volvió a convertirse en una pelea y disturbios públicos. El violento conflicto entre representantes del partido gobernante y la oposición no se limitó a la sala de sesiones y continuó en los pasillos del parlamento, a pesar de la resistencia del personal de seguridad.

Como resultado de la pelea, un diputado terminó con la nariz sangrando y otro con la ropa desgarrada, lo que provocó la suspensión de emergencia de la sesión parlamentaria.

¿Cómo comenzó la disputa?

La situación se tensó al inicio de la sesión plenaria de la mañana del 29 de octubre de 2026:

  • Partes involucradas: En el enfrentamiento participaron diputados del partido gobernante «Contrato Civil» y de la facción opositora «Armenia Fuerte»;

  • Causa del desacuerdo: Mientras el diputado Taron Chakhoyan pronunciaba un discurso en la tribuna, comenzó una discusión verbal con representantes de la oposición que, en pocos segundos, se convirtió en un enfrentamiento abierto;

  • La acción del vicepresidente: En el punto álgido de la disputa, el vicepresidente del parlamento, Vaagn Aleksanyan, en lugar de calmar la situación, lanzó una silla hacia los diputados de la oposición.

Continuación en el pasillo y heridos

Aunque el personal de seguridad intervino para intentar separar a los diputados, el caos no se detuvo:

  • Pelea en el pasillo: Los diputados expulsados de la sala de sesiones se abalanzaron unos sobre otros en el pasillo del edificio, continuando con la pelea;

  • Heridos: Durante la pelea, a uno de los diputados se le rompió la nariz y sangró, mientras que el traje oficial de otro representante del pueblo resultó desgarrado;

  • Suspensión de la sesión: Al no poder controlar la situación, la presidencia se vio obligada a suspender temporalmente la sesión parlamentaria.

Esta tensión en los círculos políticos armenios y los casos de uso de fuerza física dentro de las paredes del parlamento están siendo duramente criticados por el público y los expertos.

Parlamento armenioContrato CivilTaron ChakhoyanVaagn AleksanyanArmenia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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