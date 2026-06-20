Ankara ha introducido un cambio ideológico muy importante en los libros de texto de historia escolar dentro del nuevo modelo educativo « El Siglo de Turquía ». De ahora en adelante, el término geopolítico « Asia Central », utilizado durante muchos años, será sustituido por el nombre histórico « Turkestán ». ¿Qué objetivos subyacen a esta reforma y cuál es la reacción en la región?

¿Cuál es el objetivo principal de la reforma?

Según el Ministerio de Educación de Turquía, este cambio terminológico no es una simple actualización de nombre, sino que tiene un profundo significado ideológico:

Una identidad túrquica unificada: En los libros de texto, la región se presentará ahora como el espacio histórico común del mundo túrquico que vincula las civilizaciones antiguas con la Turquía moderna.

Renuncia a las definiciones externas: El objetivo principal de este paso es abandonar las definiciones impuestas por la era soviética y la ciencia política occidental para restaurar la memoria histórica de los pueblos túrquicos.

Choque de perspectivas: Alianza y preocupación

Este cambio está provocando diversos debates en las relaciones internacionales, especialmente entre los Estados de la región y los expertos:

Parte / Estado Enfoque principal y argumento Evaluación de los analistas Turquía La región es la cuna común del mundo túrquico y un campo de integración futura. Este paso es parte de la estrategia de Recep Tayyip Erdoğan para consolidar su papel como líder de los pueblos túrquicos. Tayikistán Descontento oficial. Los historiadores subrayan que la región nunca estuvo compuesta únicamente por tribus túrquicas. Existe la preocupación de que el término « Turkestán » excluya simbólicamente a los pueblos de lengua iraní (tayikos) del contexto histórico regional.

Debate de historiadores: El legado de Sogdiana y Bactriana Los académicos tayikos recuerdan que las civilizaciones de habla iraní tuvieron un papel fundamental en la historia de Asia Central. En particular, el legado cultural de centros antiguos como Sogdiana, Bactriana y Corasmia demuestra que la región no pertenece a un solo etnos.

Poder blando y gran competencia geopolítica

Según los expertos, detrás de este paso ideológico de Ankara existen grandes planes geopolíticos. En un entorno donde la influencia económica y política de Rusia y China es muy fuerte en la región, Turquía busca fortalecer su política de « soft power » (poder blando) a través del ámbito cultural y educativo. Formar vínculos históricos desde la etapa escolar se considera la base más sólida para una cooperación estratégica a largo plazo.