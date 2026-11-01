¿Quién atacó el exchange Binance? Los servicios secretos de EE. UU. revelan información impactante

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos ha atribuido oficialmente la responsabilidad de Binance el ataque informático sin precedentes contra la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo a Corea del Norte. Según el comunicado del servicio de prensa de la agencia, el grupo de hackers de élite de la RPDC, conocido como TraderTraitor está detrás de este robo.

Si se confirman las estimaciones iniciales, este ciberataque, ocurrido en la noche del 30 de octubre y cuyos daños superan los 6 mil millones de dólares será registrado como el robo más grande en la historia de los activos digitales.

Conversión directa a Ethereum: ¿Cómo se está lavando el dinero?

Las investigaciones realizadas conjuntamente por el FBI, el Servicio Secreto de EE. UU. (USSS) y la división de investigación criminal del IRS (IRS-CI) han revelado el esquema utilizado por los hackers para hacer desaparecer los fondos:

Paso a la red Ethereum (ETH): La mayor parte de los criptoactivos robados se convierte inmediatamente a la criptomoneda Ethereum;

Lavado a través de plataformas DeFi: Los servicios secretos descubrieron que los hackers buscaban lavar estos activos a través de servicios financieros descentralizados (DeFi) y servicios de intercambio rápido;

Pruebas mediante análisis de blockchain: Anteriormente, las empresas de análisis TRM Labs (EE. UU.) y Pangolin Intelligence (Singapur) habían estudiado las transacciones en la blockchain e indicado que la firma del ataque pertenecía a Corea del Norte.

¿Cómo ocurrió el ataque? El portátil del ingeniero y la recuperación de activos

Según la información, la intrusión de los hackers en el sistema se realizó a través del dispositivo personal de un empleado técnico:

Punto de entrada: Los criminales obtuvieron acceso al portátil personal de uno de los ingenieros de DevOps del exchange Binance. Esto permitió tomar el control de un contenedor de servicio y lanzar transacciones de retiro ilegales;

Pagos a los usuarios: Tras el ataque, Binance suspendió inmediatamente los depósitos y retiros de forma temporal. Más tarde, el exchange anunció que el proceso de compensación de daños a los clientes afectados y la recuperación de activos ya había comenzado.

RPDC y ciberdelincuencia: nuevos récords

Los ciberataques en la red de criptomonedas se han convertido en una importante fuente de ingresos para los hackers norcoreanos: