Trump hace una declaración sobre el mayor robo de criptomonedas en el exchange Binance

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Trump hace una declaración sobre el mayor robo de criptomonedas en el exchange Binance

El presidente estadounidense Donald Trump, sobre el mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance, no descartó la posibilidad de un diálogo directo con los líderes de Corea del Norte tras el robo de más de 6 mil millones de dólares. En una reunión con periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, el jefe de la Casa Blanca declaró que si se demuestra la implicación de Pionyang en el ciberataque, Washington discutirá el asunto con la RPDC.

Esta declaración del líder estadounidense se produjo después de que el FBI anunciara que la unidad de hackers especializada de Corea del Norte estaba detrás de este crimen.

«Estamos investigando, si es la RPDC, hablaremos»: la postura de Trump

El presidente de EE. UU. respondió a las preguntas de los periodistas sobre el ciberataque global de la siguiente manera:

«Estamos estudiando este asunto con atención. Todavía no sabemos con certeza si realmente es la RPDC. Pero si resulta ser así, sin duda hablaremos de ello con Corea del Norte».

Conclusión del FBI: el grupo «TraderTraitor» y la red Ethereum

A pesar del tono cauteloso de Trump, las fuerzas del orden de EE. UU. ya han señalado a Pionyang como culpable:

  • El rastro de los hackers de élite: El FBI informó oficialmente que el grupo de hackers norcoreano TraderTraitor estaba detrás del robo;

  • Intento de ocultar los fondos: Según la Oficina, los criminales intentan convertir inmediatamente los activos robados a la criptomoneda Ethereum (ETH) para luego intentar hacerlos desaparecer sin dejar rastro a través de redes descentralizadas;

  • Confirmación de analistas independientes: Las empresas de análisis TRM Labs (EE. UU.) y Pangolin Intelligence (Singapur) también han confirmado que los rastros en la cadena de bloques conducen directamente a la RPDC.

Medida histórica de Binance: se reembolsarán 6.34 mil millones de dólares a los clientes

Este ataque, ocurrido la noche del 30 de octubre, fue el más grande en la historia de la industria cripto por volumen. A pesar de ello, el exchange está tomando medidas drásticas para mantener la confianza de los usuarios:

  • Acceso mediante dispositivo de ingeniero: Según la investigación preliminar, los criminales accedieron al portátil personal de uno de los ingenieros DevOps de Binance para controlar los contenedores de servicio y ejecutar transacciones de retiro ilegales;

  • Cobertura inequívoca: El exchange no solo limitó temporalmente las operaciones, sino que anunció que ha destinado 6.34 mil millones de dólares de sus propios fondos para cubrir completamente los activos de los usuarios afectados, y que el proceso de compensación ya ha comenzado.

Actualmente, el Servicio Secreto de EE. UU. (USSS) también está involucrado, y los resultados de la investigación podrían tener un impacto serio en las complejas relaciones geopolíticas entre Washington y Pionyang.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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