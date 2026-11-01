Caída drástica del precio del oro en el mercado mundial: ¿Qué causó el abaratamiento del oro?

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Caída drástica del precio del oro en el mercado mundial: ¿Qué causó el abaratamiento del oro?

Se ha producido un cambio repentino e inesperado para inversores y compradores en el mercado internacional de metales preciosos: las cotizaciones del oro han caído a su nivel más bajo en más de un año.

En las bolsas mundiales de materias primas, el precio de una onza troy de oro cayó por debajo del umbral psicológico importante de 3 900 dólares. Los precios de los contratos de futuros de diciembre se registraron durante la sesión en 3 899 dólares. Tal descenso no se observaba desde octubre de 2025.

¿Qué factores están detrás de la caída de los precios?

Los analistas financieros internacionales y los expertos del mercado señalan las siguientes dos razones principales para el abaratamiento de los metales preciosos:

  • Fuertes indicadores económicos de EE. UU.: La estabilidad observada en la economía estadounidense y los sólidos informes macroeconómicos han reducido temporalmente la necesidad de los inversores por el oro como activo refugio («safe haven»);

  • Aumento del precio del petróleo: El incremento de los precios de las materias primas en el mercado energético ha redistribuido el flujo de capital global, incitando a los participantes bursátiles a reevaluar sus activos.

Una oportunidad para los compradores: ¿Qué se espera en el mercado de la joyería?

Esta caída en las bolsas mundiales no dejará de influir en el mercado minorista y en las redes nacionales de joyería:

  • El momento adecuado para comprar joyas: Para los ciudadanos que planean comprar joyas y artículos de oro, la situación actual se considera uno de los periodos más favorables para seguir de cerca los precios y realizar compras convenientes;

  • Elección de inversión: Según los expertos, para aquellos que tienen la intención de realizar inversiones a largo plazo, la corrección de las cotizaciones ofrece un punto de entrada favorable en términos de costo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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