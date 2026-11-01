Japón: un tren de pasajeros descarrila tras chocar con un oso gigante

Un inusual y peligroso incidente ferroviario ocurrió en la isla septentrional de Hokkaido, Japón: un tren de pasajeros expreso «Sarobetsu», de cuatro vagones, descarriló tras chocar contra un oso salvaje. Este extraordinario suceso fue reportado por JR Hokkaido el servicio de prensa de la compañía ferroviaria emitió un comunicado oficial.

La colisión ocurrió en una zona boscosa entre las estaciones de Teshio-Nakagawa y Toikambetsu, en la ruta entre las ciudades de Asahikawa y Wakkanai. Debido a la fuerza del impacto, el primer vagón del tren descarriló por completo.

Detalles del rescate: ¿Por qué no se evacuó a los pasajeros?

En el momento del incidente, había 32 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero la noche se convirtió en una prueba inesperada:

La estricta prohibición del maquinista: El maquinista prohibió estrictamente a los pasajeros salir del tren. La razón: el gran depredador, gravemente herido por el impacto, podría haber estado vivo y acechando cerca en un estado muy agresivo;

Una noche en los vagones: Debido al peligro que representaba el animal, los pasajeros tuvieron que esperar encerrados en los vagones hasta el amanecer;

Evacuación matutina: Solo por la mañana, tras la llegada de los servicios de rescate especializados, los pasajeros fueron evacuados de forma segura y trasladados en taxis a la estación de tren más cercana.

130 kilómetros de vía cerrados y un número récord de ataques

El incidente provocó graves problemas en el transporte regional: