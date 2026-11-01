Una mujer fue agredida por una desconocida en la calle en Canadá (video)

·28·Mundo
Una mujer fue agredida por una desconocida en la calle en Canadá (video)

En la ciudad de Guelph, provincia de Ontario, Canadá, una mujer que caminaba por la calle fue atacada por una desconocida. Cayó al suelo tras recibir un puñetazo en la cara.

Según la policía, el incidente ocurrió el 29 de octubre alrededor de las 15:00 horas en la intersección de Wyndham Street North y Macdonell Street.

Mientras la víctima caminaba con una amiga, una desconocida que venía en sentido contrario se acercó y le dio un puñetazo en la cara. Debido al impacto, la mujer cayó al suelo. La agresora huyó del lugar.

La policía identificó y detuvo a la sospechosa poco después. Se trata de una mujer de 35 años residente en Guelph, quien ha sido acusada de agresión.

Las autoridades informaron que la víctima y la sospechosa no se conocían previamente. Hasta el momento, no se ha revelado el motivo del ataque.

GuelphOntarioPolicía CanadienseAgresiónCanadá
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Niño de 11 años muere de rabia tras contacto con un murciélagoNiño de 11 años muere de rabia tras contacto con un murciélago2 julio 13:05Descubren agua de dos mil millones de años en una mina de CanadáDescubren agua de dos mil millones de años en una mina de Canadá23 junio 11:35Un hallazgo único en Canadá asombra a los científicosUn hallazgo único en Canadá asombra a los científicos22 junio 19:48Un piloto que voló durante 17 años resultó tener una licencia falsaUn piloto que voló durante 17 años resultó tener una licencia falsa10 junio 12:00Un videobloguero de 22 años fue atacado en la calle: envió un mensaje a sus fansUn videobloguero de 22 años fue atacado en la calle: envió un mensaje a sus fans10 septiembre 12:34Accidente en Canadá: una motocicleta queda colgada de un semáforo (video)Accidente en Canadá: una motocicleta queda colgada de un semáforo (video)10 mayo 20:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos