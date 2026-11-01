Una mujer fue agredida por una desconocida en la calle en Canadá (video)

En la ciudad de Guelph, provincia de Ontario, Canadá, una mujer que caminaba por la calle fue atacada por una desconocida. Cayó al suelo tras recibir un puñetazo en la cara.

Según la policía, el incidente ocurrió el 29 de octubre alrededor de las 15:00 horas en la intersección de Wyndham Street North y Macdonell Street.

Mientras la víctima caminaba con una amiga, una desconocida que venía en sentido contrario se acercó y le dio un puñetazo en la cara. Debido al impacto, la mujer cayó al suelo. La agresora huyó del lugar.

La policía identificó y detuvo a la sospechosa poco después. Se trata de una mujer de 35 años residente en Guelph, quien ha sido acusada de agresión.

Las autoridades informaron que la víctima y la sospechosa no se conocían previamente. Hasta el momento, no se ha revelado el motivo del ataque.