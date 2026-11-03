Pilotos avistan un objeto misterioso invisible al radar en el cielo de EE. UU.

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Pilotos avistan un objeto misterioso invisible al radar en el cielo de EE. UU.

Un incidente que sorprendió a los pilotos fue observado en el cielo de Ohio, Estados Unidos. La tripulación de un avión informó haber visto un objeto desconocido, similar a una cápsula plateada, moviéndose a gran velocidad.

El incidente ocurrió el 16 de agosto. Se informó que mientras el avión volaba a una altitud de aproximadamente 12,5 kilómetros, los pilotos notaron un objeto extraño moviéndose por encima de ellos.

La tripulación señaló que el objeto tenía unos 10 metros de largo. Lo más curioso es que no apareció en los radares del avión ni en el sistema de alerta de colisiones.

El NUFORC (Centro Nacional de Informes de Objetos Voladores No Identificados), que investigó este caso, publicó sus conclusiones el 26 de octubre.

Sin embargo, la verdadera naturaleza del objeto observado aún no se ha determinado. Asimismo, no se ha presentado ninguna prueba de que esté relacionado con extraterrestres o aeronaves no identificadas.

De este modo, el misterioso fenómeno en el cielo de Ohio permanece sin respuesta por el momento.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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