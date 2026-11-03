Un culturista japonés de 90 años compitió contra rivales más jóvenes en el campeonato mundial

El culturista japonés de 90 años, Toshisuke Kanazava, sorprendió a la audiencia al participar en el campeonato mundial. Compitió en el mismo escenario contra atletas varias décadas más jóvenes que él.

Se informó que el campeonato mundial de culturismo, organizado por la IFBB, se llevó a cabo en España el 30 de octubre. La competición contó con atletas mayores de 50 años, entre ellos Kanazava, de 90 años. Algunos de sus oponentes eran hasta 40 años más jóvenes.

Kanazava ya había ganado reconocimiento por sus logros deportivos. En agosto de este año, se consagró campeón de Japón por decimonovena vez.

En esta ocasión, el atleta no logró alcanzar los puestos de podio. Sin embargo, su participación en el evento fue recibida con una gran ovación por parte de los espectadores.

Lo más destacable es que Kanazava, quien no tiene intención de retirarse a pesar de su edad, planea competir en el campeonato mundial a los 93 años. Este objetivo demuestra una vez más su pasión y determinación por el deporte.