¿Cuál es la mayor riqueza de la vida? Una lección de vida de una bloguera con una enfermedad grave

En Internet circula un texto conmovedor que recuerda que la verdadera riqueza en la vida humana no es el dinero, la fama o el lujo, sino la salud y los seres queridos. En él se citan las últimas palabras de la bloguera de moda Kyrzayda Rodriguez, quien falleció a los 40 años de cáncer de estómago.

Nacida en la República Dominicana, Kyrzayda Rodriguez era conocida por sus blogs sobre moda y estilo. A finales de 2017, anunció que padecía cáncer de estómago en etapa cuatro. Durante su lucha contra la enfermedad, habló abiertamente a sus seguidores sobre sus tratamientos, la pérdida de cabello y los cambios en su vida cotidiana.

La bloguera falleció el 9 de septiembre de 2018 a los 40 años. En las publicaciones escritas durante los últimos meses de su vida, las reflexiones sobre el valor de la salud, la familia y los seres queridos ocuparon un lugar especial. Por ejemplo, escribió que su estilo de vida había cambiado debido a la enfermedad, y que incluso comer o realizar movimientos sencillos se había vuelto difícil. También destacó que valoraba el tiempo pasado con sus seres queridos y las pequeñas alegrías de la vida.

En el texto, la autora compara su vida lujosa de antes con su estado tras la enfermedad. Se citan las siguientes líneas:

— Tenía uno de los coches más caros del mundo. Hoy, me desplazo en silla de ruedas.

— Mi marca vendía ropa, zapatos y artículos de lujo. Ahora, estoy acostada envuelta en una sábana de hospital.

— Tenía millones en mi cuenta, pero hoy no pueden ayudarme en nada.

— Vivía en un palacio, hoy estoy en un espacio estrecho en el hospital. Descansaba en hoteles de cinco estrellas, ahora paso mis días en habitaciones de hospital.

— He dado cientos de autógrafos, hoy mi firma solo aparece en documentos médicos.

— Tenía siete estilistas, hoy incluso he perdido mi cabello. Viajaba en aviones privados, ahora necesito ayuda para mis necesidades más básicas.

— Disfrutaba de las mejores comidas, hoy mi alimentación se limita a unas pocas pastillas y un poco de agua.

Al final del texto, se presentan reflexiones que invitan a pensar más profundamente sobre la vida:

« El dinero, la fama y el lujo ya no tienen la misma importancia para mí hoy. Porque no hay riqueza más valiosa que la salud.

Si tienes salud, pan en tu mesa, un techo sobre tu cabeza y a tu familia a tu lado, créeme, tienes los bienes más importantes para una vida feliz. »