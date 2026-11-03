¿Qué dijo Unai Emery antes del duelo contra el FC Barcelona en el Camp Nou?

El entrenador del club inglés Aston VillaUnai Emery ha revelado quién es el principal candidato para ganar la UEFA Champions League esta temporada.

The Touchline Según la información difundida por el medio, el experto en competiciones europeas señaló al FC Barcelona como el gran favorito para llevarse el título. Cabe destacar que el técnico español hizo estas declaraciones justo antes de un enfrentamiento crucial contra los azulgranas.

Gran batalla en el Camp Nou: ¿Cuándo empieza el choque?

Se espera que el duelo central de la 4ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League sea una verdadera fiesta del fútbol para los aficionados:

Horario y estadio: El partido comenzará en la noche del 3 al 4 de noviembre, a la 01:00 en el majestuoso estadio Camp Nou de Barcelona;

La táctica de Emery: Conociendo a la perfección el fútbol español y el estilo de juego del FC Barcelona, el plan de contraataque de Emery contra su antiguo rival atrae la atención de muchos analistas.

Situación en la tabla: El favorito está detrás, el outsider arriba

Antes del encuentro, las posiciones y resultados de los equipos presentan un panorama inesperado:

Aston Villa con pleno de victorias: El equipo de Birmingham está siendo la sensación de la temporada, ganando sus tres primeros partidos, ocupando la 2ª plaza con 9 puntos ;

El FC Barcelona como perseguidor: Los pupilos de Hans-Dieter Flick han registrado dos victorias y una derrota en los últimos 3 partidos, situándose en la 8ª posición con 6 puntos ;

La diferencia de 3 puntos: Si los catalanes ganan en casa, igualarán a puntos con su rival en la tabla. Los de Birmingham buscan consolidar su posición entre los líderes.

Tras elogiar a su rival, está claro que Unai Emery intentará lograr otro resultado sorprendente con su equipo en el Camp Nou.