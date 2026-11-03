Lanzamiento de un nuevo sistema de protección digital para estudiantes de educación superior en situaciones de emergencia

En Uzbekistán, una plataforma digital unificada destinada a garantizar la seguridad de los estudiantes de las instituciones de educación superior, simplificar el acceso a la información del proceso educativo y mejorar la comodidad diaria — « Xavfsiz talaba » la aplicación móvil ha sido lanzada oficialmente.

Este proyecto fue diseñado como un ecosistema completo que reúne toda la información esencial para los estudiantes, los servicios digitales diarios y las funciones de seguridad de emergencia en un solo lugar.

Todos los servicios en una sola plataforma: ¿Qué puede hacer la aplicación?

La nueva aplicación móvil incluye una serie de funciones prácticas para facilitar la vida estudiantil:

Carné de estudiante digital: Ya no es necesario llevar documentos en papel; el carné de estudiante electrónico y el código QR personal son totalmente utilizables a través de la aplicación;

Proceso educativo y control de asistencia: Los estudiantes pueden seguir directamente su asistencia, calificaciones, horario de clases e información sobre su alojamiento (residencia o alquiler);

Sistema de solicitudes: Se ha creado la posibilidad de enviar sugerencias y quejas en línea a la dirección y a los responsables, y verificar el estado de su procesamiento en tiempo real;

Mapa de transporte público: Para facilitar los desplazamientos de los estudiantes por la ciudad, las rutas de autobús y la ubicación precisa de los vehículos se muestran en un mapa interactivo.

Botón « SOS » salvavidas: un nuevo nivel de seguridad

La parte más importante y estratégica de la aplicación es su módulo de seguridad de emergencia:

Transmisión instantánea de señal: En caso de enfrentar situaciones desagradables o peligrosas, basta con que el estudiante presione el botón especial « SOS » en la aplicación;

Geoposición precisa: En el momento en que se activa la señal, las coordenadas geográficas exactas del estudiante se transmiten inmediatamente al servicio de seguridad de la institución y a las autoridades competentes, lo que garantiza una asistencia rápida.

La aplicación móvil « Xavfsiz talaba » es gratuita para todos los usuarios y ya se puede descargar desde las tiendas en línea oficiales Google Play y App Store .