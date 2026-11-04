En Okinawa, un fotógrafo recolecta «casas» para cangrejos ermitaños

A veces, lo que parece un simple residuo para el ser humano puede convertirse en un refugio para un animal. Shawn Miller, un fotógrafo de vida silvestre que vive en Okinawa, decidió ayudar a los cangrejos ermitaños tras ver que utilizaban tapas de plástico y otros desechos como conchas.

Según las observaciones del fotógrafo, la escasez de conchas naturales y la contaminación de las playas obligan a algunos crustáceos a usar tapas de plástico, trozos de vidrio y otros objetos artificiales como refugio. En realidad, a medida que crecen, deberían mudarse a conchas más grandes y adecuadas.

En 2020, Shawn Miller lanzó el proyecto «Make The Switch 4 Nature». Recolecta conchas vacías de restaurantes de mariscos y criadores, las limpia, las numera con marcas especiales y las devuelve a su entorno natural. El fotógrafo afirma que los cangrejos pueden encontrar conchas adecuadas mediante el olfato y mudarse a ellas.

Gracias al proyecto, miles de conchas han sido devueltas a la naturaleza. Esta iniciativa no solo ayuda a los cangrejos a encontrar refugio, sino que también crea conciencia sobre el problema de llevarse conchas de las playas como recuerdo.

Shawn Miller destaca que cada concha retirada de la playa podría ser el hogar potencial de un animal. Por eso, si encuentras una concha en la playa, piénsalo antes de llevártela: podría ser el hogar de alguien.