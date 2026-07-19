Turistas se encuentran cara a cara con un oso grizzly gigante

En Alaska, Estados Unidos, una caminata sencilla se convirtió en una situación peligrosa para tres turistas. De repente, se encontraron cara a cara con un oso grizzly gigante en un sendero de montaña. El video del incidente se volvió viral en las redes sociales.

El incidente Anan Creek Wildlife Observatory ocurrió en el área de. Al doblar una curva, los turistas se toparon con un oso grizzly apodado «Scuba Sue» En ese momento, el oso estaba buscando salmones que debían llegar al río.

Según los turistas, siguieron las reglas de seguridad de los guardaparques: mantuvieron la calma, hablaron con el oso en voz baja y retrocedieron lentamente para cederle el paso.

«Tuvimos mucho miedo. Pero recordando los consejos de los guardaparques, intentamos mantener la calma», dijo la turista Tanya Thompson.

Tras unos minutos de tensión, el oso grizzly siguió su camino sin atacar a las personas.

La Dra. Michelle Linn Taller señala que, debido a que este año los salmones llegan al río más tarde de lo habitual, los osos tienen hambre y estos encuentros pueden volverse más peligrosos.

Los expertos del Servicio de Parques Nacionales de EE. UU. recomiendan en estas situaciones no correr, evitar movimientos bruscos, hablar al oso con voz tranquila y dejarle el paso libre siempre que sea posible.