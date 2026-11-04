Un estafador que se hizo pasar por Jimin de BTS engaña a una mujer de 68 años por 55 000 dólares

Una jubilada de 68 años que vive en Brasil cayó en la trampa de un estafador conocido por Internet y perdió cerca de 55 000 dólares estadounidenses. Durante unos cuatro meses, mantuvo correspondencia con una persona que se hacía pasar por Jimin, miembro del grupo surcoreano BTS.

Se informó que el estafador enviaba mensajes cariñosos a la mujer regularmente, convenciéndola de que tenían una relación romántica. Una vez ganada su confianza, afirmó haberle enviado regalos costosos, pero que estaban retenidos en la aduana. Luego, le pidió dinero a la mujer para pagar los aranceles aduaneros y liberar los paquetes.

La pensionista, creyendo en las palabras del estafador, solicitó grandes préstamos bancarios para enviar el dinero. Como resultado, su pérdida total ascendió a unos 300 000 reales brasileños, es decir, 55 000 dólares estadounidenses.

Al darse cuenta más tarde de que había sido engañada, la mujer acudió a las autoridades. Actualmente, la policía civil de São Paulo está llevando a cabo una investigación para identificar al grupo criminal detrás de este fraude.