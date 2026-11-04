Un estafador que se hizo pasar por Jimin de BTS engaña a una mujer de 68 años por 55 000 dólares

·120·Mundo
Un estafador que se hizo pasar por Jimin de BTS engaña a una mujer de 68 años por 55 000 dólares

Una jubilada de 68 años que vive en Brasil cayó en la trampa de un estafador conocido por Internet y perdió cerca de 55 000 dólares estadounidenses. Durante unos cuatro meses, mantuvo correspondencia con una persona que se hacía pasar por Jimin, miembro del grupo surcoreano BTS.

Se informó que el estafador enviaba mensajes cariñosos a la mujer regularmente, convenciéndola de que tenían una relación romántica. Una vez ganada su confianza, afirmó haberle enviado regalos costosos, pero que estaban retenidos en la aduana. Luego, le pidió dinero a la mujer para pagar los aranceles aduaneros y liberar los paquetes.

La pensionista, creyendo en las palabras del estafador, solicitó grandes préstamos bancarios para enviar el dinero. Como resultado, su pérdida total ascendió a unos 300 000 reales brasileños, es decir, 55 000 dólares estadounidenses.

Al darse cuenta más tarde de que había sido engañada, la mujer acudió a las autoridades. Actualmente, la policía civil de São Paulo está llevando a cabo una investigación para identificar al grupo criminal detrás de este fraude.

BTSJiminSão PauloFraude en InternetEstafa
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Neymar en el concierto de BTS con sus hijas: la visita de la estrella del fútbol atrae la atención de los fansNeymar en el concierto de BTS con sus hijas: la visita de la estrella del fútbol atrae la atención de los fans2 noviembre 11:01Una madre argentina nombra a su bebé en honor a una estrella de BTSUna madre argentina nombra a su bebé en honor a una estrella de BTS26 octubre 13:10Mujer encarcelada por tocar el timbre 133 vecesMujer encarcelada por tocar el timbre 133 veces24 junio 21:47Un joven futbolista de 15 años muere tiroteado durante un partido en BrasilUn joven futbolista de 15 años muere tiroteado durante un partido en Brasil3 agosto 11:44Un error momentáneo: Una tragedia terrible en BrasilUn error momentáneo: Una tragedia terrible en Brasil14 junio 16:25Rescatan a un gato que estuvo atrapado 2 días dentro de una tumba en PoloniaRescatan a un gato que estuvo atrapado 2 días dentro de una tumba en PoloniaHoy 18:03
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol