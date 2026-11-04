Manchester City visita al Leipzig — ¿Dónde ver el partido en directo?

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Manchester City visita al Leipzig — ¿Dónde ver el partido en directo?

Hoy, 4 de noviembre, en el marco de la 4ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, uno de los equipos más intensos del continente, el club alemán RB Leipzig, recibe en su estadio al campeón de Inglaterra Manchester City.

Este encuentro crucial, que se disputará en el Red Bull Arena de Leipzig, será dirigido por un equipo arbitral encabezado por el experimentado árbitro italiano Marco Guida.

Horario y transmisión en directo

Detalles importantes para los aficionados al fútbol en Uzbekistán sobre el partido nocturno:

  • Hora de inicio: El encuentro comenzará a la hora de Taskent a las 01:00 de la madrugada (en la noche del 5 de noviembre);

  • Transmisión en directo: En el territorio de Uzbekistán, este partido central se puede ver en vivo a través del canal Zo‘r TV .

Próximos rivales y calendario

Estos dos grandes equipos europeos volverán al campo el 24 de noviembre para la 5ª jornada de la fase de liga:

  • Manchester CityManchester City disputará un difícil encuentro en casa contra el club italiano Napoli;

  • Leipzig viajará a Francia para enfrentarse al equipo de Lens.

Para información: ¿Quién ostenta el trono de la Champions League?

Recordamos que el vigente campeón de la UEFA Champions League es el club francés PSG. El gigante parisino ganó el trofeo por primera vez en su historia la temporada pasada, tras vencer al Arsenal en la final en la tanda de penaltis (4-3) después de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

Se espera que el choque en Leipzig sea una de las pruebas más importantes para queManchester Cityconsolide su posición entre los ocho mejores, lo que otorga la clasificación directa a la fase de eliminatorias.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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