«Voy a golpear a Conor sin piedad»: Holloway hace una declaración antes del combate

El ex campeón de la UFC, Max Holloway, compartió sus pensamientos sobre el próximo combate contra Conor McGregor, el primer campeón de la historia en dos divisiones. En la conferencia de prensa, el luchador estadounidense declaró que obtendrá una victoria contundente sobre su oponente. Zamin.uz presenta los detalles de esta intensa declaración.

«Subiré al octágono y lo demostraré todo con mis golpes»

Max Holloway enfatizó que hará todo lo posible para ganar el próximo enfrentamiento y que no será fácil para su rival en el octágono.

Del discurso de Max Holloway en la conferencia de prensa: «Pelearemos mañana. Entonces verán todo. Puedo esperar un poco más. Ese día subiré al octágono y lo demostraré todo con mis golpes. Haré todo lo que esté en mis manos para ganar. Voy a golpear a Conor sin piedad, ese día lo verán ustedes mismos».

UFC 329: Detalles del combate estelar

Este enfrentamiento entre dos luchadores legendarios es el centro de atención de los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) en todo el mundo. Conozca la información clave sobre el próximo combate:

Torneo: UFC 329

Estatus del combate: Combate principal (main event) del torneo

Fecha: 12 de julio

Lugar: Las Vegas, EE. UU.

Este enfrentamiento entre Conor McGregor y Max Holloway será, sin duda, uno de los eventos deportivos más sensacionales y esperados del año.