La reina bajo un paraguas, Carlos III bajo la lluvia: una situación divertida en un evento

·1·Mundo
La reina bajo un paraguas, Carlos III bajo la lluvia: una situación divertida en un evento

El rey Carlos III del Reino Unido se encontró en una situación inesperada e incómoda durante su visita oficial al Caribe. Durante un desfile militar solemne con motivo del aniversario de la independencia de Antigua y Barbuda, una fuerte lluvia tropical repentina dejó al monarca británico sin protección a la intemperie.

Mientras pasaba revista a las tropas en el estadio, el rey, empapado, mostró su descontento haciendo gestos con las manos a sus asistentes para que le trajeran un paraguas.

El aguacero inesperado en el desfile y los gestos del rey

El incidente ocurrió durante la ceremonia oficial celebrada en el estadio Sir Vivian Richards en Saint John's, en la nación insular:

  • Lluvia tropical inesperada: Mientras el rey Carlos III, vestido con un traje amarillo claro, inspeccionaba las filas militares a lo largo de la alfombra roja, comenzó a llover torrencialmente de repente;

  • «¿Dónde está el paraguas?»: Aunque la reina Camila pudo ponerse a cubierto rápidamente con su propio paraguas, el servicio de protocolo de Carlos III se distrajo por un momento. Como resultado, el monarca quedó solo bajo la lluvia, levantando las manos con nerviosismo para pedir un paraguas a sus asistentes;

  • Gotas de lluvia en el rostro: Los videos muestran claramente al rey, de más de 70 años, limpiándose el agua de lluvia de la cara con expresión de descontento, instando al personal de seguridad y protocolo.

De una situación incómoda al humor: la reacción del rey

El incidente se difundió rápidamente en las redes sociales, provocando numerosos debates:

  • Ayuda rápida: Poco después, finalmente le entregaron al rey un gran paraguas negro y pudo continuar el evento de esa manera;

  • Autocontrol y humor: Una vez controlada la situación, Carlos III recuperó el buen humor en una conversación con el primer ministro Gaston Browne, tomando el incidente con humor y riendo al decir que había quedado «empapado»;

  • Momento viral en Internet: Dado que Carlos III ya había reaccionado con vehemencia ante fallos de protocolo (como su reacción emocional ante un bolígrafo que perdía tinta en 2022), este «escándalo del paraguas» también se convirtió en tendencia principal en la prensa.

A pesar del calendario de la visita oficial al Caribe, este «regalo» inesperado de la naturaleza y el estado emocional natural del rey fueron los momentos más memorables del evento.

A continuación se pueden ver los momentos en los que el rey británico Carlos III quedó bajo el aguacero y pidió un paraguas con descontento:

Carlos IIIAntigua y BarbudaReino UnidoFamilia RealCuriosidades
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un futbolista de pelo largo causa dos tarjetas rojas en el campoUn futbolista de pelo largo causa dos tarjetas rojas en el campo30 septiembre 18:22Dos jugadores reciben tarjeta roja por el cabello de 1,5 metros de un rival: el jugador de pelo largo es el centro de atenciónDos jugadores reciben tarjeta roja por el cabello de 1,5 metros de un rival: el jugador de pelo largo es el centro de atención28 septiembre 15:42Solo tres personas en el mundo pueden viajar al extranjero sin pasaporte. ¿Quiénes son?Solo tres personas en el mundo pueden viajar al extranjero sin pasaporte. ¿Quiénes son?21 septiembre 09:20En un nuevo libro sobre Diana, su hermano revela una verdad inesperadaEn un nuevo libro sobre Diana, su hermano revela una verdad inesperada19 agosto 13:09¿Por qué la reina Mette-Marit de Noruega fue apartada de los actos oficiales?¿Por qué la reina Mette-Marit de Noruega fue apartada de los actos oficiales?7 octubre 23:04¡Un video de un mono borracho durmiendo en la India sacude las redes!¡Un video de un mono borracho durmiendo en la India sacude las redes!27 septiembre 08:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos