Los temas de seguridad y cooperación técnico-militar en la región de Asia Central han vuelto a la agenda. Los ministerios de Defensa de Rusia y Kazajistán han firmado oficialmente un plan de cooperación militar bilateral previsto para el año 2027. Así lo anunció el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, durante una visita oficial de trabajo a Kazajistán.

Durante las negociaciones, las partes expresaron su intención de llevar la asociación estratégica, la formación de personal y las iniciativas conjuntas en el ámbito de la defensa a un nuevo nivel.

Polígonos de prueba rusos y agradecimiento de las partes

Durante la reunión, se discutieron específicamente las actividades de las instalaciones militares y los campos de prueba existentes entre ambos países:

Cuestión de los polígonos: El jefe del departamento de defensa ruso, Andréi Beloúsov, agradeció a sus colegas por el apoyo práctico en la resolución de los problemas relacionados con el funcionamiento pleno y estable de los polígonos de prueba rusos ubicados en territorio kazajo;

Formato de las negociaciones: Este plan se formalizó tras una reunión directa y discusiones entre los ministros de defensa de ambos países en Astaná.

¿Qué incluye el plan militar para 2027?

Según una declaración oficial del servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Kazajistán, el documento estratégico aprobado se basa en tres pilares principales:

Formación y educación del personal militar: Fortalecer los intercambios en el ámbito de la educación de defensa, compartir experiencias entre los docentes de las escuelas militares y organizar conferencias y seminarios científicos y prácticos conjuntos;

Preparación para el combate y experiencia: Intercambiar habilidades mutuas sobre los secretos de la preparación profesional para el combate y experiencias prácticas entre las unidades de ambos ejércitos;

Asociación técnico-militar: Coordinar las relaciones bilaterales en el ámbito de las armas modernas y las tecnologías de defensa.

Este acuerdo, que ocupa un lugar importante en la arquitectura de seguridad regional, define claramente las direcciones de cooperación de las fuerzas armadas de ambos países para el futuro cercano.