Decisión nuclear de la Casa Blanca: Trump revela la «Madre de todas las bombas» y las condiciones para un nuevo acuerdo con Irán

En medio de crecientes tensiones geopolíticas y militares en Oriente Medio, el presidente estadounidense Donald Trump hizo una declaración inesperada e importante en la Casa Blanca ante los medios de comunicación, incluidos representantes del canal Newsmax. El líder estadounidense declaró firmemente que no existe ninguna posibilidad, intención o necesidad de que Washington utilice armas nucleares contra Irán.

PeriodistasAnte la pregunta de los periodistas sobre el posible uso de armas de destrucción masiva contra las instalaciones nucleares iraníes, Trump respondió con su estilo habitual: «No lo necesito. Ya las hemos destruido en un 90%. Por lo tanto, no hay necesidad de tal arma».

Las armas convencionales son suficientes: la «Madre de todas las bombas» (MOAB) no es nuclear

Trump explicó que el potencial de combate convencional actual del ejército estadounidense es totalmente suficiente para alcanzar cualquier objetivo estratégico:

Superioridad de las fuerzas convencionales: El jefe de la Casa Blanca enfatizó que Estados Unidos utiliza solo fuerzas militares convencionales para resolver sus objetivos militares y no ve ninguna razón o necesidad de realizar un ataque nuclear;

Aclaración sobre los rumores de la MOAB: Al comentar los informes de la prensa internacional sobre la posible utilización por parte de EE. UU. de un arma extremadamente poderosa llamada «Madre de todas las bombas» contra los búnkeres nucleares subterráneos profundos de Irán, Trump insistió en que esta arma no es nuclear: «Es solo una bomba convencional muy grande y potente, pero no entra en la categoría nuclear».

Renuncia a las armas nucleares y la condición principal de Washington

Al reiterar sus puntos de vista sobre la cuestión de las armas nucleares, Donald Trump mencionó aspectos importantes sobre la seguridad global:

Amenaza global: El presidente estadounidense destacó que las armas nucleares son la amenaza más terrible para toda la humanidad, y que los países del mundo deben abstenerse de usarlas y renunciar gradualmente a ellas;

«Línea roja» inamovible: Aunque se ha indicado que no se utilizarán armas, la exigencia principal de la Casa Blanca respecto a Irán sigue siendo firme: Teherán nunca debe poseer una ojiva nuclear;

Posibilidad de diálogo diplomático: Trump expresó su disposición a sentarse a la mesa de negociaciones diplomáticas directas con el gobierno iraní para establecer un nuevo acuerdo de paz firme y a largo plazo que contemple el abandono total de sus ambiciones nucleares.

Esta declaración del presidente estadounidense ha reducido significativamente los temores de una posible escalada nuclear en Oriente Medio, mostrando que Washington tiene la intención de controlar la situación mediante la presión convencional y la vía diplomática.