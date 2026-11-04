Tragedia en el maratón de Nueva York: una joven fallece a 3 kilómetros de la meta

El maratón de Nueva York en Estados Unidos terminó con un suceso trágico.

Rachel Apa, de 24 años, falleció durante la competición, a solo tres kilómetros de la línea de meta.

Se sabe que Rachel practicaba deporte con regularidad y se había preparado minuciosamente durante varios meses para su primer maratón. Su objetivo era completar esta competición con éxito.

Sin embargo, en el kilómetro 39 del maratón, mientras corría por la zona de Central Park, la joven perdió el conocimiento repentinamente. A pesar de los intentos de asistencia médica, no fue posible salvar la vida de Rachel.

Lo más desgarrador es que, poco antes de la tragedia, había enviado un mensaje a su padre diciendo que no se sentía bien y que sentía dolor. Después de eso, no hubo más respuesta de la joven.

Su padre, que seguía su ubicación a través de una aplicación especial, notó que su movimiento se había detenido. Así, lo que debía ser un evento alegre para la familia terminó en una pérdida irreparable.

La muerte de Rachel ha vuelto a poner el foco en las cuestiones de salud y seguridad médica de los participantes en competiciones deportivas.