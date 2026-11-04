Tragedia en el maratón de Nueva York: una joven fallece a 3 kilómetros de la meta

·22·Deportes
Tragedia en el maratón de Nueva York: una joven fallece a 3 kilómetros de la meta

El maratón de Nueva York en Estados Unidos terminó con un suceso trágico.

Una joven sonriente mostrando su dorsal al finalizar un maratón.

Rachel Apa, de 24 años, falleció durante la competición, a solo tres kilómetros de la línea de meta.

Se sabe que Rachel practicaba deporte con regularidad y se había preparado minuciosamente durante varios meses para su primer maratón. Su objetivo era completar esta competición con éxito.

Sin embargo, en el kilómetro 39 del maratón, mientras corría por la zona de Central Park, la joven perdió el conocimiento repentinamente. A pesar de los intentos de asistencia médica, no fue posible salvar la vida de Rachel.

Lo más desgarrador es que, poco antes de la tragedia, había enviado un mensaje a su padre diciendo que no se sentía bien y que sentía dolor. Después de eso, no hubo más respuesta de la joven.

Su padre, que seguía su ubicación a través de una aplicación especial, notó que su movimiento se había detenido. Así, lo que debía ser un evento alegre para la familia terminó en una pérdida irreparable.

La muerte de Rachel ha vuelto a poner el foco en las cuestiones de salud y seguridad médica de los participantes en competiciones deportivas.

Maratón de Nueva YorkRachel ApaEstados UnidosAtletismoCarrera
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Autogol de Casemiro: El Inter Miami cae derrotado en Nueva YorkAutogol de Casemiro: El Inter Miami cae derrotado en Nueva York25 octubre 08:47El Inter Miami logra una victoria sólida ante el New York City FCEl Inter Miami logra una victoria sólida ante el New York City FC15 octubre 09:14El récord de la humanidad cae: un robot corre los 100 metros en 9,32 segundos y supera a Usain BoltEl récord de la humanidad cae: un robot corre los 100 metros en 9,32 segundos y supera a Usain Bolt26 agosto 21:24Medalla de oro de atleta centroasiática anulada por sus zapatillasMedalla de oro de atleta centroasiática anulada por sus zapatillas30 septiembre 09:03Donald Trump fue abucheado en las Finales de la NBA (Video)Donald Trump fue abucheado en las Finales de la NBA (Video)9 junio 21:53El combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua está a punto de concretarseEl combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua está a punto de concretarse7 septiembre 13:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis