La selección de Inglaterra anuncia una convocatoria sorprendente para enfrentar a España y Croacia

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La selección de Inglaterra anuncia una convocatoria sorprendente para enfrentar a España y Croacia

El seleccionador de Inglaterra, el experimentado técnico alemán Thomas Tuchel, ha anunciado la lista definitiva para los decisivos encuentros de la fase de grupos de la Nations League en noviembre. Así lo informó el servicio de prensa oficial del equipo.

En noviembre, los «Three Lions» se enfrentarán a duelos cruciales e intensos contra verdaderos gigantes del continente: las selecciones de España y Croacia.

Convocatoria completa y distribución por líneas

El cuerpo técnico de Thomas Tuchel ha convocado a los siguientes jugadores:

  • Porteros: Jordan Pickford, Jason Steele, James Trafford;

  • Defensas: Jarrad Branthwaite, Marc Guéhi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Djed Spence, Trent Alexander-Arnold, Ben White;

  • Centrocampistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, James Garner, Jobe Bellingham, King, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice;

  • Delanteros: Dominic Calvert-Lewin, Morgan Gibbs-White, Anthony Gordon, Harry Kane, Rio Ngumoha, Morgan Rogers.

Puntos clave y sorpresas de la lista

La lista elegida por el técnico presenta varias novedades que han captado la atención de los aficionados:

  • Dos Bellingham en la selección: Junto al líder del Real Madrid, Jude Bellingham, la convocatoria de su hermano Jobe Bellingham se considera un hito familiar e histórico;

  • Juventud y debutantes: La inclusión de jóvenes promesas como el jugador del Arsenal Lewis-Skelly y Rio Ngumoha demuestra la intención de Tuchel de renovar el equipo y añadir velocidad;

  • Superduelos de noviembre: Con este equipo renovado, los ingleses se medirán en la Nations League ante España, campeona de Europa, y una siempre competitiva Croacia.

Thomas TuchelSelección de InglaterraNations LeagueJude BellinghamFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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