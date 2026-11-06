La selección de Inglaterra anuncia una convocatoria sorprendente para enfrentar a España y Croacia

El seleccionador de Inglaterra, el experimentado técnico alemán Thomas Tuchel, ha anunciado la lista definitiva para los decisivos encuentros de la fase de grupos de la Nations League en noviembre. Así lo informó el servicio de prensa oficial del equipo.

En noviembre, los «Three Lions» se enfrentarán a duelos cruciales e intensos contra verdaderos gigantes del continente: las selecciones de España y Croacia.

Convocatoria completa y distribución por líneas

El cuerpo técnico de Thomas Tuchel ha convocado a los siguientes jugadores:

Porteros: Jordan Pickford, Jason Steele, James Trafford;

Defensas: Jarrad Branthwaite, Marc Guéhi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Djed Spence, Trent Alexander-Arnold, Ben White;

Centrocampistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, James Garner, Jobe Bellingham, King, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice;

Delanteros: Dominic Calvert-Lewin, Morgan Gibbs-White, Anthony Gordon, Harry Kane, Rio Ngumoha, Morgan Rogers.

Puntos clave y sorpresas de la lista

La lista elegida por el técnico presenta varias novedades que han captado la atención de los aficionados: