Un abrazo feliz: ¿cómo sobrevivió un bebé koala al ataque de una pitón? (video)

·8·Mundo
Un abrazo feliz: ¿cómo sobrevivió un bebé koala al ataque de una pitón? (video)

Un incidente inesperado y emocionante ocurrido en una reserva natural de Brisbane, Australia, se volvió viral en las redes sociales, captando la atención de millones de usuarios. Mientras paseaba con su perro, una mujer local llamada Nell arriesgó su vida para salvar a un pequeño koala atrapado en las garras de una pitón gigante, liberándolo con sus propias manos.

Los testigos y defensores de la naturaleza califican la calma y el coraje de la mujer como un acto de heroísmo genuino.

Una madre indefensa y una pitón de 1,5 metros: ¿Cómo ocurrió el incidente?

Al escuchar los gritos de pánico de los pájaros durante su paseo, la mujer fue testigo de una escena inesperada:

  • Una lucha por la supervivencia: Una pitón de aproximadamente 1,5 metros estaba fuertemente enroscada alrededor del bebé koala, intentando asfixiarlo;

  • La impotencia de la madre koala: La madre koala, que estaba cerca, intentaba desesperadamente arañar a la serpiente para salvar a su cría, pero sus esfuerzos no eran suficientes;

  • Una decisión en un instante: Sin dudarlo ni un segundo, Nell levantó al bebé koala y a la pitón enredados directamente del suelo. Con sus dedos, fue soltando los anillos de constricción de la serpiente uno a uno, liberando al animal de las garras de la muerte.

Armonía natural: tanto el koala como la serpiente sobrevivieron

El proceso de rescate se llevó a cabo con extremo cuidado para ambos animales salvajes:

  • Reunión familiar: Tras asegurarse de que el bebé koala no estaba herido y respiraba libremente, Nell lo dejó cerca de su madre, que esperaba en el árbol. Poco después, madre e hijo se abrazaron para calmarse y subieron a una altura segura;

  • Sin daño para la pitón: La mujer tampoco castigó a la serpiente depredadora. La envolvió cuidadosamente en su mano y la llevó a una zona verde más segura, lejos de los árboles y los koalas.

«No me arrepiento de los mordiscos»: las palabras de la heroína

Aunque la pitón no atacó a Nell durante este dramático proceso, el pequeño koala, presa del pánico, se aferró a su hombro, arañándola y mordiéndola ligeramente por miedo:

  • Un propósito noble: La mujer enfatizó que no estaba en absoluto molesta por las heridas en su cuerpo;

  • Un llamado a la conservación: Nell espera sinceramente que el video de este suceso no sea solo una sensación en las redes, sino que fortalezca en las personas el amor por la naturaleza y el deseo de proteger a los animales salvajes.

BrisbaneKoalaPitónConservaciónNaturaleza
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los océanos como entidad: científicos quieren añadir la escasez de oxígeno a las principales amenazasLos océanos como entidad: científicos quieren añadir la escasez de oxígeno a las principales amenazas27 julio 03:21Un bebé mamut de más de 30 000 años hallado perfectamente conservado en el permafrostUn bebé mamut de más de 30 000 años hallado perfectamente conservado en el permafrost26 septiembre 14:52Lluvias intensas e inundaciones en la India: una boa a la deriva aterroriza a los residentesLluvias intensas e inundaciones en la India: una boa a la deriva aterroriza a los residentes29 julio 18:08¿Cómo crecen los bebés canguro en la bolsa de su madre? Datos interesantes (video)¿Cómo crecen los bebés canguro en la bolsa de su madre? Datos interesantes (video)14 septiembre 20:19Cena en la Casa Blanca y un final misterioso: Shivon Zilis anuncia su ruptura con Elon MuskCena en la Casa Blanca y un final misterioso: Shivon Zilis anuncia su ruptura con Elon Musk5 octubre 09:58La familia de un niño mordido por una serpiente lo mantuvo 12 horas en un río sagradoLa familia de un niño mordido por una serpiente lo mantuvo 12 horas en un río sagrado12 octubre 10:45
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol