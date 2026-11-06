Un abrazo feliz: ¿cómo sobrevivió un bebé koala al ataque de una pitón? (video)

Un incidente inesperado y emocionante ocurrido en una reserva natural de Brisbane, Australia, se volvió viral en las redes sociales, captando la atención de millones de usuarios. Mientras paseaba con su perro, una mujer local llamada Nell arriesgó su vida para salvar a un pequeño koala atrapado en las garras de una pitón gigante, liberándolo con sus propias manos.

Los testigos y defensores de la naturaleza califican la calma y el coraje de la mujer como un acto de heroísmo genuino.

Una madre indefensa y una pitón de 1,5 metros: ¿Cómo ocurrió el incidente?

Al escuchar los gritos de pánico de los pájaros durante su paseo, la mujer fue testigo de una escena inesperada:

Una lucha por la supervivencia: Una pitón de aproximadamente 1,5 metros estaba fuertemente enroscada alrededor del bebé koala, intentando asfixiarlo;

La impotencia de la madre koala: La madre koala, que estaba cerca, intentaba desesperadamente arañar a la serpiente para salvar a su cría, pero sus esfuerzos no eran suficientes;

Una decisión en un instante: Sin dudarlo ni un segundo, Nell levantó al bebé koala y a la pitón enredados directamente del suelo. Con sus dedos, fue soltando los anillos de constricción de la serpiente uno a uno, liberando al animal de las garras de la muerte.

Armonía natural: tanto el koala como la serpiente sobrevivieron

El proceso de rescate se llevó a cabo con extremo cuidado para ambos animales salvajes:

Reunión familiar: Tras asegurarse de que el bebé koala no estaba herido y respiraba libremente, Nell lo dejó cerca de su madre, que esperaba en el árbol. Poco después, madre e hijo se abrazaron para calmarse y subieron a una altura segura;

Sin daño para la pitón: La mujer tampoco castigó a la serpiente depredadora. La envolvió cuidadosamente en su mano y la llevó a una zona verde más segura, lejos de los árboles y los koalas.

«No me arrepiento de los mordiscos»: las palabras de la heroína

Aunque la pitón no atacó a Nell durante este dramático proceso, el pequeño koala, presa del pánico, se aferró a su hombro, arañándola y mordiéndola ligeramente por miedo: