Una inusual cercanía entre un toro y un burro en Etiopía atrae la atención de los científicos

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Una inusual cercanía entre un toro y un burro en Etiopía atrae la atención de los científicos

En Etiopía, investigadores observaron una relación singular entre un toro y un burro. Los científicos señalan que este caso demuestra que los vínculos sociales y comportamientos entre animales pueden ser mucho más complejos de lo esperado.

Los investigadores de la Universidad de Pisa, André Beirão da Cruz y Martina Francesco, fueron testigos de la inusual relación entre un toro llamado Aquiles y un burro macho llamado Patroclo durante una expedición.

Se determinó que, a pesar de pertenecer a diferentes dueños, los dos animales solían pastar juntos en el mismo terreno. Los investigadores los observaron durante ocho días y registraron 51 casos en los que el toro montaba al burro.

Además, los animales mostraron signos de afecto como lamerse, frotar sus cuerpos y tocarse con el hocico. Curiosamente, estos comportamientos se observaron tanto antes como después de que el toro montara al burro.

Los científicos nombraron a los animales como los héroes de la mitología griega antigua, Aquiles y Patroclo. Sus estrechas relaciones son interpretadas por algunos como un vínculo romántico.

Según los investigadores, no sería correcto explicar la situación entre el toro y el burro únicamente como un comportamiento sexual. El hecho de que los animales se busquen constantemente y muestren cercanía sugiere que se ha formado un vínculo social especial entre ellos.

Al mismo tiempo, los científicos señalan que actualmente es imposible conocer con precisión los sentimientos internos de los animales o determinar con certeza la causa real de dicha relación.

EtiopíaUniversidad de PisaPsicología animalBiología evolutivaComportamiento animal
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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