La delegación deportiva de Uzbekistán celebró un nuevo triunfo importante en el Campeonato Mundial de Halterofilia senior que se celebra en Ningbo, China. Akbar Djuraev, campeón olímpico y uno de los levantadores de pesas más fuertes del mundo, registró un nuevo resultado histórico.

En la categoría de -110 kg, el atleta uzbeko superó a todos sus rivales en la modalidad de arranque, ganando la medalla de oro y batiendo su propio récord mundial.

Récord de 198 kilogramos: Hechos y cifras

La actuación de Akbar Djuraev demostró una vez más que es uno de los atletas más fuertes del planeta:

Rompiendo el récord: Djuraev levantó en arranque 198 kg dominando la barra y superando su anterior récord mundial;

Liderazgo absoluto: Con este resultado, nuestro compatriota aseguró la medalla de oro pequeña y obtuvo una ventaja crucial para el título en el total olímpico;

Habilidad y constancia: El líder de la halterofilia uzbeka rompe récords constantemente en competiciones internacionales y ocupa el escalón más alto del podio.

Esta histórica victoria en Ningbo consolida una vez más la posición de liderazgo de la escuela de halterofilia de Uzbekistán en el escenario mundial.